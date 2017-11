Ihr Hobby sind Bücher

Bornheim. Die acht Mädchen und Jungen des Bornheimer Leseclubs „LitCom“ planen einen Blog und nehmen noch Mitglieder auf. Für viele Klassenkameraden ist dieses Hobby unverständlich.

Von Susanne Träupmann, 05.11.2017

Leonie (11), Johanna (11), Martha (14) und Lasse (13) sitzen in einer Ecke der Stadtbücherei Bornheim und diskutieren über das nächste Buch, das sie gemeinsam lesen und besprechen werden. Monatlich treffen sich unter Federführung von Jugendbuchautorin Katrin Lankers zehn Jugendliche in der Bücherei am Servatiusweg, um sich Lesetipps zu geben und sich über die Inhalte gelesener Werke auszutauschen.

Die Mädchen und Jungen zwischen zehn und 17 Jahren gehören zum Jugendleseclub „LitCom“, einem Ableger des „Bücherwurms“, dem Förderverein der Stadtbücherei. Seit zweieinhalb Jahren kommen die LitCom-Clubmitglieder an jedem dritten Freitag im Monat um 15.30 Uhr zusammen.

Seit Anfang an ist die 16-jährige Lara dabei. In den ersten Monaten war sie sogar das einzige Mitglied des neuen Leseclubs. „Ich habe schon immer gerne gelesen und wollte mich mit Gleichgesinnten austauschen“, sagt sie. Mittlerweile hat sich ein fester Stamm von acht Mädchen und zwei Jungen herausgebildet.

„Für meine Klassenkameraden ist es unverständlich, dass Lesen ein Hobby sein kann“, berichtet Johanna. Ob Pferdebücher, Liebesgeschichten, Krimis oder Fantasy-Romane – einig sind sich die Literaturfreunde, dass „durch die Inhalte der Bücher viele Sachen erlebt werden, die man sonst nicht erleben würde. Man liest und hat eine ganz neue Welt zur Verfügung. Man muss sich dafür noch nicht einmal bewegen“, fasst es Melanie (16) zusammen. Und Martha fügt hinzu: „Lesen verringert den Stress um 68 Prozent.“

Im Leseclub geht es allerdings nicht nur ums Lesen. Die Teilnehmer müssen zu jedem Buch eine Rezension verfassen, die auf der Homepage des Fördervereins „Bücherwurm“ veröffentlicht wird. Acht bis zehn Verlage liefern rund 50 verschiedene Rezensionsexemplare. Jeweils im Frühjahr und im Herbst kreuzen die Jugendlichen ihre Wahl in den Katalogen der Verlage an.

Pferdebücher, Liebesgeschichten und Krimis

„Den Lesetipp zu verfassen soll Spaß machen. Mir geht es dabei aber auch um die Leseförderung und das Leseverständnis. Denn beim Schreiben müssen sich die jungen Leute mit dem Text auseinandersetzen“, erklärt die Herselerin Katrin Lankers, deren Bücher sich an ein Publikum ab zwölf Jahren richtet.

In den vergangenen Monaten haben die Jugendlichen zusehends ihre Begeisterung fürs Selber-Schreiben entdeckt. Unter dem Motto „Schreib-Kicks“ stehen seit einem halben Jahr Schreibübungen und Schreib-Spiele.

So musste bei einem Spiel jeder seinen Nachbarn als Tier, Pflanze und Buchcharakter beschreiben und dieses schriftlich festhalten. Gut kam auch ein Spiel an, bei dem es darum ging, sich unvorhersehbare Situationen zu überlegen. Lankers: „Solche Spiele schärfen die Fähigkeit der Charakterisierung, des genauen Hinsehens und der Fantasie.“

Die 40-Jährige, die gerade an ihrem neuen Roman über zwei Freundinnen schreibt, der im Herbst 2018 erscheinen soll, überrascht gerne mit Aktionen. So wird beim nächsten Treffen am 17. November, 16 Uhr, Stephanie Braun vom Blog „Kleiner Komet“ erzählen und erklären, wie solch ein Format funktioniert. Das passt bestens zur Idee einiger Teilnehmer, für den Leseclub einen eigenen Blog einzurichten.

Auch sonst hat sich „LitCom“ viel vorgenommen. Im Gespräch sind beispielsweise eine Leserallye und eine Lesung per Skype. Lasse hofft bei einer größeren Bekanntheit auf mehr männliche Teilnehmer. „Denn manchmal nerven mich die Liebesromane und Pferdebücher der Mädchen.“

Wer beim Leseclub mitmachen möchte, kann sich in der Stadtbücherei Bornheim, Servatiusweg 19-23, 0 22 22/93 85 65 melden. Die Teilnahme ist kostenlos.