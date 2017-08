Einsatz in Bornheim

In Kardorf wurde ein Landwirt von einem Treckeranhänger eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

Der Waldorfer wollte am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr seine Pferde, die auf einer Wiese am Lethenberg zwischen Waldorf und Kardorf stehen, mit Wasser versorgen. Die Wassertanks hatte er auf einen einachsigen Anhänger geladen. Offenbar beim Umfüllen des Wassers in eine Tränke, so Feuerwehr-Einsatzleiter Helmut Ost, geriet ein Tank ins Rutschen, worauf der Anhänger umkippte. Der 42-Jährige wurde unter einem Wassertank eingeklemmt.

Zum Glück bemerkten zwei Walkerinnen den Unfall. Sie ließen Wasser aus dem Tank ab. Die Feuerwehr befreite den Mann dann aus seiner misslichen Lage. Der Notarzt nahm die erste Versorgung vor, während auf der Wiese nebenan der Rettungshubschrauber wartete. Feuerwehrleute und Sanitäter trugen den Mann in den Hubschrauber. Insgesamt waren etwa 30 Wehrleute aus Bornheim, Waldorf, Hemmerich und Sechtem im Einsatz, ebenso wie der Rettungsdienst und die Polizei.