Einsatz in Bornheim

In Kardorf wurde ein Landwirt von einem Treckeranhänger eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

Kardorf. Ein 42-jähriger Landwirt ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Bornheim-Kardorf unter einem Traktoranhänger eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2017

In der Rebenstraße in Bornheim-Kardorf ist am Dienstagmorgen um kurz vor neun ein Mann unter einem Treckeranhänger eingeklemmt worden. Nach ersten Informationen war der Landwirt dabei, eine Tiertränke zu befüllen, als der Anhänger an einer abschüssigen Stelle auf ihn kippte.

Die Feuerwehr konnte den 42-Jährigen unter dem Anhänger befreien. En Notarzt behandelte den Mann am verletzten Bein. Danach wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nähere Informationen über den Unfall sind noch nicht bekannt.

Weitere Berichterstattung folgt...