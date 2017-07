Städtepartnerschaft

Bornheim. Ein „Herz-und-Seele-Konzert" in der Roisdorfer Pfarrkirche und ein „Tutti-Frutti-Konzert" im Ratssaal: 130 Musiker aus Bornheim und der polnischen Partnerstadt Zawiercie treten im September gemeinsam auf.

Von Stefan Hermes, 21.07.2017

Die Vorfreude ist groß. Vier Tage lang sind 76 Sängerinnen und Sänger sowie Orchestermusiker aus Bornheims polnischer Partnerstadt Zawiercie für zwei außergewöhnliche Konzerte in Bornheim zu Gast.

„In der Größenordnung haben wir so etwas wohl noch nicht gehabt“, sagt Mary Schirilla voller Begeisterung. Zusammen mit der Big Band, dem Jazz- und Pop-Chor sowie ihrem Schulorchester wird die Leiterin der Bornheimer Musikschule das „Herz-und-Seele-Konzert" in der Roisdorfer Pfarrkirche Sankt Sebastian (Samstag, 9. September, 16 Uhr) und das „Tutti-Frutti-Konzert" im Ratssaal (Sonntag, 10. September, 17 Uhr) geben.

Alles in allem mischen 130 Personen mit, die gemeinsam singen und musizieren. Der Eintritt ist jeweils frei. „Die Idee, ein solches Projekt anzugehen, ist schon etwas älter. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun zustande gekommen ist“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Henseler, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Bornheim-Zawiercie. Erstmals vor sechs Jahren, beim ersten Bornheimer Chorfestival 2011, trat ein Chor aus Zawiercie auf.

Der Eintritt ist frei

Nun werden zwei Chöre, „Capella Vartiensis“ und „Młodzieżowy Tutti“, zusammen mit dem Orchester „Młodzieżowa Orkiestra Kameralna Zawierciańska“ bereits am Donnerstag vor den beiden Wochenendkonzerten in Bornheim eintreffen und mit einem umfangreichen Programm von dem Partnerschaftsverein, der Musikschule und den im Moment 37 Gastfamilien erwartet.

Bevor es am Freitag zur Probenarbeit mit den rheinischen Partnern kommt, wird Kölns Altstadt und der Kölner Dom besucht. Der Samstag beginnt zunächst mit einer Stadtrundfahrt durch die Bornheimer Ortsteile, ehe die Chorprobe für das Nachmittagskonzert in Sankt Sebastian ansteht. Zufälligerweise tritt am Sonntagvormittag eine Fußballjugendmannschaft aus Zawiercie in der Sporthalle des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums gegen die Bornheimer Jugend an und wird sich freuen, bei ihrem jährlichen Turnier von ihren Landsleuten unterstützt zu werden.

Zum „Tutti-Frutti-Konzert" versammeln sich die 130 Musiker am Sonntag wieder im Ratssaal und geben swingend Unterhaltsames zum Besten. Danach begeben sich die polnischen Gäste mit dem Bus auf die etwa 1000 Kilometer lange Heimfahrt.

Frank W. Krüger, der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, dankte bei der Vorstellung des Projekts insbesondere der Städte- und Gemeindenstiftung der Kreissparkasse Köln und deren Geschäftsstelle in Bornheim sowie der Volksbank Bonn Rhein-Sieg für die kurzfristige finanzielle Unterstützung. Auch die Bornheimer Bürger sind von Krüger herzlich eingeladen, sich in dem zurzeit 30 Mitglieder starken Partnerschaftsverein zu engagieren oder die deutsch-polnischen Aktivitäten durch eine Spende zu unterstützen. Nähere Informationen gibt es dazu auf www.bornheim.de.