Bürger wollen die Innenstadt beleben

Am kommenden Wochenende will ein Markt mit Leckereien aus aller Welt für Leben auf dem Peter-Fryns-Platz und Umgebung sorgen. Dann macht die „Street Food Tour“ Station in Bornheim. Laut Stadtverwaltung werden an 28 Ständen süße und herzhafte Speisen angeboten. Die Stände sind am Freitag, 28. September, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 29. September, von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 30. September, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Dazu werden der Peter-Fryns-Platz sowie die Königstraße zwischen Heinestraße und Pohlhausenstraße für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über Adenauerallee, Fußkreuzweg, Uedorfer Weg sowie die L 182 und L 192 wird ausgeschildert. Schlemmen wie Gott in Frankreich können Besucher im Bornheimer Zentrum von Donnerstag, 4. Oktober, bis Samstag, 6. Oktober: Jeweils von 10 bis 19 Uhr werden beim „Marché Françaís“ Wein, Käse und Wurst sowie Brot- und Backwaren bis hin zu süßen Leckereien angeboten.