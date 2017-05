Umweltschutz in Bornheim

Bornheim. Die Stadt Bornheim erwägt, die Entwicklung der Flächen am Herseler Rheinufer an die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft zu übertragen.

Von Sonja Weber, 12.05.2017

Wer durch eine Baumaßnahme in Natur und Landschaft eingreift, muss den entstandenen Schaden an anderer Stelle wieder ausgleichen. So zahlen Investoren in Bornheim einen bestimmten Betrag an die Stadt, die dafür die Aufgabe übernimmt, Grundstücke als Kompensationsflächen zu erwerben und diese ökologisch aufzuwerten. Zu leisten ist von diesem Geld nicht nur der Grunderwerb, sondern auch die Anlage der Maßnahmen sowie die dauerhafte Unterhaltung der Flächen. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses berichtete die Verwaltung über den Stand der Umsetzung von Kompensationsverpflichtungen.

Im Zeitraum von 1996 bis 2014 zahlten „Eingreifer“ insgesamt 1,5 Millionen Euro an die Stadt. Im selben Zeitraum wurden 850.000 Euro für Kompensationsmaßnahmen auf einer Gesamtfläche von rund 50 Hektar ausgegeben. „Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben resultiert daraus, dass zunächst schwerpunktmäßig Grunderwerb betrieben werden muss und die Umsetzung der angestrebten Maßnahmen erst nach und nach erfolgen kann“, erklärte Wolfgang Paulus, Leiter des Bornheimer Umwelt- und Grünflächenamtes im Ausschuss.

Beispielhaft nannte er die Herseler Rheinaue, die zwischen Auenweg und Leinpfad mittlerweile überwiegend in städtischer Hand sei. Lediglich für einige kleinere Flächen sei kein Eigentümer ermittelbar. Dennoch würden diese Grundstücke mitgepflegt. Während ortsnah eine weitere Kinder- und Hochzeitswiese angelegt wurde (der GA berichtete), ist das Ziel für den größten Teil der Fläche die Entwicklung einer Stromtalwiese mit Auenwaldgehölzen. Entsprechende Gehölze wurden bereits 2011 gepflanzt.

Fläche soll zu einer blütenreichen Stromtalwiese werden

Bisher werden die Flächen ein- bis zweimal pro Jahr gemulcht. Allerdings seien beispielsweise Landreitgras, Kanadische Goldrute und vor allem Brombeersträucher mit dieser Art der Pflege nicht zurückzudrängen. „Damit die Wiesenfläche wirklich zu einer blütenreichen Stromtalwiese entwickelt werden kann, sind weitere Maßnahmen nötig“, so Paulus. Daher prüfe die Verwaltung derzeit, ob die Erstellung eines Maßnahmenkonzepts sowie die daraus resultierende Pflege für die nächsten 30 Jahre in die Hände der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft gegeben werden sollte.

Für eine Flächengröße von 6,2 Hektar käme dabei eine Gesamtsumme von 350.000 Euro (jährlich zwischen 11 000 und 12 000 Euro) auf Bornheim zu. „Dafür würde die Stiftung aber auch alle Unterhaltungsaufgaben unter Erhalt des ökologischen Zielwerts übernehmen“, erläuterte Paulus. Neben der Kenntnisnahme beschlossen die Mitglieder des Umweltausschusses einstimmig, dass sie in eventuelle Auftragsvergaben und in die weitere Entwicklung eingebunden werden wollen.

In Rösberg gibt es ebenfalls ein größeres Projekt

Als weiteres größeres Projekt ist der „Biotopverbund Rösberg“, für den etwa 14.500 Quadratmeter Grundfläche erworben wurden, weiterentwickelt worden. Durch den Ankauf von Teilflächen und Flächentausch ist ein wegbegleitendes Band von Kompensationsflächen entstanden. Ein Teil der Grundstücke wurde mit Eichen, Hainbuchen und weiteren einheimischen Gehölzen bepflanzt. Ein anderer Teil ist mit Obstbäumen und Strauchgruppen gestaltet. Hierfür fielen Kosten von 14.000 Euro an.

Neben den größeren, zusammenhängenden Projekten wurden darüber hinaus auf geeigneten städtischen Grundstücken verschiedene Maßnahmen, wie die Anpflanzung von Obstbäumen auf Grünflächen, Kinder- und Hochzeitswiesen, die Anlage von Amphibientümpeln und Aufforstungen, vorgenommen.