Kinderbetreuung in Bornheim

Zügig hofft die Verwaltung am Bornheimer Hexenweg voranzukommen, wo sechs Gruppen geplant sind. Die Fläche wurde bereits angekauft, nun soll zeitnah Baurecht erlangt werden. Für die Kita am Roisdorfer Maarpfad, wo vier Gruppen entstehen sollen, soll der Kauf des Grundstücks noch in diesem Jahr erfolgen. Derzeit wird Planrecht geschaffen.

Neben den zwei weiteren Gruppen in Dersdorf wird auch die Hemmericher Kita am Burgwiesenweg um eine Gruppe erweitert. Hier sollen die baulichen Maßnahmen im ersten Quartal 2019 beginnen. Im Mertener Baugebiet Me 16 sind fünf und im Herseler Baugebiet He 31 sechs weitere Gruppen geplant. Bei beiden ist ein Satzungsbeschluss 2019 angestrebt.

Am ehemaligen Rösberger Sportplatz könnten drei oder mehr Gruppen entstehen. Hier müsste zunächst Planrecht geschaffen werden. Über dieses Standorte hinaus sollen provisorische Bauten zur vorübergehenden Nutzung Bedarfsspitzen abdecken. Am schnellsten wäre eine Übergangslösung auf einer Fläche der Stadt an der Adenauerallee/Ecke Bonner Straße möglich. Im Mertener Baugebiet Me 18 könnten sechs Gruppen mit einer Nutzungsdauer von mindestens zehn Jahren entstehen. Derzeit werden Verhandlungen mit dem Investor geführt.