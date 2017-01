Bremsmanöver in Bornheim-Widdig

30.01.2017 Widdig. Ein Kind in einem Bus ist am Mittag bei einem Unfall in Bornheim-Widdig verletzt worden. Der Busfahrer musste stark abbremsen.

Bei einem Bremsmanöver eines Schulbusses ist am Mittag ein Kind verletzt worden. Nach ersten Informationen musste der Bus aus noch ungeklärter Ursache stark abbremsen, woraufhin es zum Unfall kam. Ein zweites Fahrzeug soll nicht beteiligt gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich auf der Römerstraße.

Näherer Informationen liegen aktuell noch nicht vor. (ga)

Weitere Berichterstattung folgt...