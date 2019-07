Neue Tarifstruktur geplant

Das Hallenfreizeitbad an der Rilkestraße.

Bornheim. Geht es nach dem Stadtbetrieb Bornheim, soll es künftig keine Monats- und Jahreskarten mehr für das Hallenfreizeitbad an der Rilkestraße geben. Eine neue Rabattkarte soll das ausgleichen.

Einen Vorschlag zur Neugestaltung der Tarifstruktur hat der Stadtbetrieb den Mitgliedern seines Verwaltungsrats vorgelegt. Unter anderem soll es keine Monats- und Jahreskarten für das Hallenfreizeitbad an der Rilkestraße mehr geben. Grund: Diese Karten sind ein Zuschussgeschäft. Zum Ausgleich für den Wegfall dieses Angebots will der Stadtbetrieb eine weitere Rabattkarte einführen. Das Gremium, das aus Kommunalpolitikern besteht, tagt am Mittwoch, 3. Juli, und wird dann über die neuen Tarife entscheiden.