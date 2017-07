Gewerbeansiedlung

Bornheim-Roisdorf. Der Bornheimer Rat hat die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans beschlossen. Anlass dafür ist ein Gerichtsurteil, das den Politikern bei der Frage des Verkehrs aber Kopfschmerzen bereitet.

Der politische Streit um das Roisdorfer Einkaufszentrum ist nicht erneut entfacht. Mit großer Mehrheit hat der Bornheimer Stadtrat vielmehr in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, einen neuen Bebauungsplan für das Einkaufszentrum an der Bonner Straße aufzustellen. Lediglich die Vertreter der FDP stimmten in der Ratssitzung - sowie davor in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung - dagegen.

Bekanntlich liegt es an einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster, dass die Stadt aktiv werden muss, obgleich der Bau des Einkaufszentrums bereits weit vorangeschritten ist. Wie berichtet, hatte das OVG kritisiert, dass die Stadt bei der ersten Aufstellung des Bebauungsplans ein beschleunigtes Verfahren gewählt und dabei etwa auf eine detaillierte Umweltprüfung verzichtet hatte. Mit seiner Entscheidung hatte das Gericht dem Antrag eines Anwohners recht gegeben.

Beim OVG war ein Normenkontrollverfahren anhängig, in dem es unter anderem um die Vereinbarkeit des Bebauungsplans mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt gegangen war sowie um die Folgen des zusätzlichen Verkehrs. Nun muss das in einem neuen Bauplanverfahren nachgeholt werden.

Muss ein weiterer Kreisverkehr gebaut werden?

Wie Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler dem General-Anzeiger sagte, bedeute das neue Verfahren aber keinen Stopp der Arbeiten. Baugenehmigungen seien erteilt, es gehe weiter. Eine Sache im neuen Bauplanverfahren bereitet den Kommunalpolitikern hingegen Kopfschmerzen. In den neuen Plan wird nämlich nun die Kreuzung an der Ecke Bonner Straße/Siegesstraße/Herseler Straße aufgenommen. Das hat mit dem OVG-Urteil zu tun. Die Richter schreiben, dass der prognostizierte Verkehrslärm auf der Bonner Straße nur deshalb unterhalb eines kritischen Grenzwertes bleibe, weil die Ampel an besagter Kreuzung durch einen weiteren Kreisel ersetzt werden solle.

Allerdings ist der Bau des Kreisels bislang nicht in trockenen Tüchern. Es gebe aktive und passive Maßnahmen zum Lärmschutz, sagte Henseler: „Man muss sie nur betrachten.“ So werde es bei der Neuaufstellung des Bebauungsplans nun dezidierte Umwelt- und Lärmschutzgutachten geben.

Mit dem OVG-Urteil ist die juristische Auseinandersetzung um das Einkaufszentrum indes nicht abschlossen. Schließlich hat der Antragsteller des Normenkontrollverfahrens auch eine Klage gegen die Baugenehmigung eingereicht. Zwar hat das Verwaltungsgericht Köln diese abgewiesen. Allerdings hat der Kläger Antrag auf Zulassung der Berufung beim OVG gestellt.