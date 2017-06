Scooter-Wettbewerb in Bornheim

BORNHEIM. Die Bornheimer Jugendarbeit bietet erstmals einen Scooter-Contest für junge Rollerfahrer an, und die haben manch tollen Trick auf Lager.

Auf Jump-Box, Bubble, Quarter und Spine wird am kommenden Samstag ordentlich was los sein: Die Rampen und Hindernisse im Parcours an der Europaschule sind Schauplatz für den ersten Scooter-Contest für Jugendliche, den die Bornheimer Jugendarbeit dort anbietet.

Klar, dass Lucas Meyer (10) und Bilal Younssi (14) an den Start gehen. Immerhin fahren die beiden so oft es geht auf ihren Rollern, mit denen sie wilde Sprünge wagen, den Lenker in der Luft umherwirbeln oder über Stangen rutschen, sprich grinden. „Ich übe seit zwei Jahren“, erzählt Lucas, „ich habe extra mein Taschengeld für einen neuen Scooter gespart.“ Er und sein Freund Bilal haben schon an mehreren Wettbewerben teilgenommen, zum Beispiel in Köln, in Wuppertal und im holländischen Heerlen. Da gehe es darum, seine besten Tricks in nur 60 Sekunden vorzuführen, erklärt Bilal: „Man zeigt alles, was man kann, hat den ganzen Platz für sich alleine, und alle gucken zu.“

Scooter Foto: Antje Jagodzinski Junge Scooter-Fahrer an der Europaschule Bornheim.

Foto: Antje Jagodzinski Bilal Younssi zeigt einen Trick.

Foto: Antje Jagodzinski Lucas Meyer bei einem Sprung.

Foto: Antje Jagodzinski Bilal Younssi (links) und Lucas Meyer beim Start von der "Bank".

Ein Sprung muss sauber gelandet werden

Die Jury achte darauf, wie schwer die Tricks sind, in welcher Kombination der Fahrer sie zeigt und ob sie ordentlich ausgeführt werden. Ein Sprung sei zum Beispiel nur sauber gelandet, wenn der Jugendliche mit beiden Füßen auf dem Trittbrett des Scooters lande, erläutert Bilal. Was ihm am Fahren Spaß mache? „Das Adrenalin, die Spannung“, sagt er. Immerhin sind die Tricks nicht ohne – ebenso wie manche Stürze. Bilal hat sich schon mal das Bein gebrochen, Lucas den Finger. „Aber ich habe auch schon beim Fußball gebrochene Nasen gesehen“, sagt Nino Krauthäuser, Standortleiter der Rheinflanke.

Jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr steht das Mobil des freien Jugendhilfeträgers an der Europaschule, um Angebote für Jugendliche zu machen. Seit etwa zwei Jahren seien vermehrt junge Scooter-Fahrer vor Ort, sodass die Idee für den Wettbewerb entstanden sei, schildert Krauthäuser. Es gehe aber auch darum, dass mehrere Bornheimer Träger der Jugendarbeit ein gemeinsames Angebot machen.

So sind neben der Rheinflanke das städtische Jugendamt, die Evangelische Jugend Hersel, der Kulturraum Sechtem, der Bornheimer Jugend-Treff, das Stadtteilbüro und die städtischen Streetworker am Wettbewerb beteiligt. Auch die Flüchtlingshilfe werde mit einigen Jugendlichen vertreten sein, sagt Krauthäuser. In der Jury säßen junge, professionelle Fahrer. Mit rund 20 bis 25 Wettbewerbsteilnehmern sei zu rechnen.

Ein DJ sorgt für die richtige Musik

Natürlich sind auch Mädchen und Jungen willkommen, die einfach zuschauen möchten. Neben dem Wettbewerb lockt ein Kreativ- und Jonglage-Angebot. Ein DJ sorgt mit Vinylplatten für Musik, und es gibt Essen vom Grill für einen Euro sowie alkoholfreie Cocktails. Ein Rollerhersteller bringe zudem einige Leihscooter zum Ausprobieren mit, erzählt Krauthäuser.

Bilal freut sich auch schon auf die Best-Trick-Show der „Pro-Fahrer“. „Die machen sogar Rückwärtssaltos“, weiß er. Das würde er auch mal gerne lernen. Den Vorwärtssalto hätten Lucas und er schon fast raus. Aber den üben sie lieber in der Halle – auf Schaumstoffmatten.