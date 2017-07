Integration in Bornheim

Bornheim. Der Name ist Programm: Beim Projekt „Jede Jeck es anders“ setzten sich Bornheimer Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund mit Vorurteilen gegenüber anderen Kulturen auseinander.

Von Susanne Träupmann, 16.07.2017

Jede Jeck es anders – was der Rheinländer nicht nur während der fünften Jahreszeit lebt, wurde nun auch innerhalb eines dreijährigen Theaterprojekts umgesetzt. Gefördert wurde das jecke Programm an Schulen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die theaterpädagogische Projektarbeit von und mit jungen Menschen näherte sich kreativ dem Thema „Jugend als Migrant in Bornheim“.

Zur Abschlussveranstaltung war der Raum im Bornheimer Jugendtreff voll besetzt. Die Organisatoren ließen unter der Moderation von Projektkoordinatorin Katja Cîmpean vom Amt für Kinder, Jugend und Soziales die Höhepunkte der vergangenen Monate noch einmal Revue passieren.

Dabei führten „Schauspielschüler“ der offenen Theatergruppe um Leiterin Mareike Osenau anhand eines Interviews und witziger Sketche vor, wie sich aus der „Bornheimer Schauspielschmiede“ ein Star entwickelt, der sogar den amerikanischen Oscar erhält. Fest steht jetzt schon, dass die offene Theaterarbeit weiterhin jeden Mittwoch, 17 Uhr, fortgesetzt wird. Dann aber im Kulturraum Sechtem, die Trägerschaft übernimmt das evangelische Kinder- und Jugendreferat.

Freiheit als zentrale Botschaft

Stolz waren auch die Darsteller aus der internationalen Klasse am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, die ihre Performance „Ich-Du-Wir“ nach der Premiere am Dienstagabend noch einmal aufführten. Für Saleh (16), Khaded (17) und Mohammed (17) ist das Stück immer wieder wichtig: „Wir wollen Freiheit“ war der zentrale Satz. „Da wir den Menschen damit zeigen, was wir brauchen und wollen und was unsere Träume sind.“

„Was viele junge Leute in den vergangenen Jahren gezeigt haben, hat mich sehr beeindruckt. Mit dem Projekt wollten wir deutlich machen, dass wir alle Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen sind“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Henseler, einer der Schirmherren.

Bornheimer Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund setzten sich – sozialpädagogisch betreut von Jugendamt und Stadtteilbüro – in verschiedenen Schwerpunkten mit Vorurteilen gegenüber anderen Kulturen auseinander, um diese abzubauen, warben dabei zugleich mit Auftritten in der Öffentlichkeit für eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund und ihren „Ursprungskulturen“.

Das Spektrum reichte von Workshops in der offenen Jugendarbeit bis hin zu Schulveranstaltungen wie die „Schulspektakel“ in Merten und Uedorf. Auf große Resonanz stießen auch der Karneval-Workshop und die Karnevalpartys. 135 000 Euro für das Projekt steuerte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei, die Personalkosten in Höhe von 100 000 Euro übernahmen die Stadt und die katholische Jugendagentur. „Wir hoffen, dass wir ein Nachfolgeprojekt auf den Weg bringen können“, sagte Henseler.