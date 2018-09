Neue Beschilderung in Walberberg

Bornheim-Walberberg. Die Stadt Bornheim ändert teilweise die Altersregelung auf dem Spiel- und Freizeitgelände an der Ecke Kitzburger Straße/Frongasse in Walberberg.

Die Stadt ändert die Beschilderung auf dem Spiel- und Freizeitgelände an der Ecke Kitzburger Straße/Frongasse in Walberberg. Das teilte Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler am Montag auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Seinen Ausführungen zufolge werden in Kürze Schilder aufgestellt, die die Nutzung der Boule-Anlage, der Tischtennisplatten sowie des speziell gestalteten Jugendbereichs auch Personen über 14 Jahren gestatten.

Weiterhin nur bis 14 Jahre erlaubt bleiben nach Henselers Angaben die Nutzung des eigentlichen Spiel- sowie des Bolzplatzes. Unverändert bleibt der zeitliche Nutzungsrahmen für den gesamten Bereich von 8 bis 20 Uhr. Um die Nutzung des Bolzplatzes hatte es etwa im sozialen Netzwerk Facebook Diskussionen gegeben, ob dieser nicht auch von älteren Kindern bespielt werden dürfte.

Er bitte generell um gegenseitige Rücksichtnahme, sagte Henseler weiter. Das gelte ebenso für Menschen, die sich auf dem angrenzenden Walberberger Dorfplatz aufhalten.