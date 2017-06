Integration in Bornheim

Bornheim-Merten. Die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe eröffnet im ehemaligen Mertener Krankenhaus eine Wohngruppe für jugendliche Flüchtlinge und ein Mutter-Kind-Haus.

Von Bettina Thränhardt, 02.06.2017

Die Häuser sind schon voll belegt, nun wurden sie feierlich eingeweiht: Im Gebäude des ehemaligen Klosters in Merten eröffnete die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) am Donnerstag einen Jugendhilfe-Standort mit einem Mutter-Kind-Haus und einer Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Das Gelände am Klostergarten ist als generationenübergreifende Wohnstätte und Ort der Begegnung konzipiert und beherbergt auch noch das Seniorenzentrum St. Elisabeth, Seniorenwohnungen im Paulinenhof, die Wohngruppe „Gemeinsames Wohnen im Klostergarten“ sowie eine vom Lazarus Hilfswerk unterhaltene Kindertagesstätte. Der SSV Merten betreibt das Schwimmbad im Haus für Aquasportangebote. Das Kulturcafé soll Spielstätte des „Theaters im Kloster“ werden, das früher im ehemaligen Bornheimer Kloster gespielt hat. „Wir wollen kein Inseldasein leben, sondern auch im Ort beheimatet sein“, sagte Schwester Mediatrix Nies, Vorstandsvorsitzende der Maria Theresia Bonzel-Stiftung, Hauptgesellschafterin der GFO, in ihrer Festrede.

4,7 Millionen Euro habe die GFO, bei der die wirtschaftliche Betriebsführung liegt, in den Standort investiert, so Geschäftsführer Markus Feldmann. Bürgermeister Wolfgang Henseler dankte der GFO für ihre „mutige Entscheidung“. Das Gebäude war früher ein Krankenhaus. Als es geschlossen worden sei, habe man sich in Merten und Bornheim große Sorgen gemacht, wie es mit dem Komplex weitergehe, so Henseler. Nach der Entscheidung der GFO für das Mehrgenerationenzentrum sei die Sorge „einem großen Optimismus gewichen“. Henseler: „Wir sind glücklich über die Entwicklung an diesem Standort.“

Vorübergehendes Zuhause für 17 Mütter

Pfarrer Norbert Prümm segnete die neuen Räumlichkeiten ein, die die Gäste anschließend besichtigten, darunter auch Vertreter der Stadt Bornheim und der umliegenden Jugendämter. Im Mutter-Kind-Haus „Aline“ finden seit Anfang des Jahres 17 Mütter mit ihren Kindern ein vorübergehendes Zuhause, davon zwölf in Appartements und fünf in einer Wohngruppe. „Hier können die jungen Mütter Selbstständigkeit einüben und sich Rat und Hilfe bei den Betreuern holen“, sagte Schwester Mediatrix Nies. Die Einrichtung ist ein Ableger der gleichnamigen Einrichtung in Olpe, die kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen feierte.

Annette Sawitza ist dort Einrichtungsleiterin. „Der Bedarf ist sehr groß“, sagte sie. „Wir sind voll belegt und froh, dass wir jetzt einen größeren Bedarf abdecken können.“ Die Plätze werden bundesweit in Kooperation mit den Jugendämtern vergeben.

In der Wohngruppe „Jonas“ leben seit Juli 2016 neun minderjährige Flüchtlinge zwischen 16 und 18 Jahren in Einzelzimmern. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan und Eritrea. Die Plätze seien durchgehend belegt, sagte Standortleiter Matthias Hasenbach. Reinhard Geuecke, der die dazugehörige Jugendeinrichtung Josefshaus in Olpe führt, sieht eine langfristige Perspektive für die Wohngruppe, auch aktuell kämen trotz des geringeren Flüchtlingsstroms noch Anfragen. Falls die Gruppe nicht mehr ausgelastet sei, sei auch eine interkulturelle Öffnung möglich.

Tag der offenen Tür am 24. Juni

Hasenbach bedankte sich für die Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft und die angrenzenden Einrichtungen beim Aufbau der Wohngruppe. „Wir sind schnell gestartet, haben Gas gegeben, weil der Bedarf da war“, sagte er.

Zu einem Standortfest des Klostergartens Merten mit einem „Jahrmarkt der Sinne“ und einem Tag der offenen Tür lädt die GFO für Samstag, 24. Juni, ab 11 Uhr ein.