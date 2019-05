Landrats-Wette in Bornheim

Unter dem Motto „Wir sehen uns...“ besucht der Landrat die 19 Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises anlässlich des 50-jährigen Kreisjubiläums. Als Abschlussveranstaltung sind zwei Konzerte in Troisdorf und Rheinbach geplant. In der Stadthalle in Troisdorf, Kölner Straße 167, treten am Samstag, 6. Juli, ab 15 Uhr verschiedene Bands auf, unter anderem die Klüngelköpp. In Rheinbach gibt die Coverband Still Collins am Donnerstag, 18. Juli, ab 18.30 Uhr ein Gastspiel am Himmeroder Wall.