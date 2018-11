Bonn. Der 16-jährige James Smith Jr. aus Bornheim hat seinen nächsten großen Auftritt bei der Musikshow "The Voice of Germany". Nachdem er die Coaches in den Blind Auditions überzeugte, muss er sich nun in den Battles gegen ein anderes Talent beweisen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2018

Die erste Hürde hat James Smith Jr. aus Bornheim mit seinem Weiterkommen in den Blind Auditions genommen. Jetzt will der 16-Jährige bei der Musikshow "The Voice of Germany" auch die nächste Runde überstehen. Dazu muss er sich in den Battles gegen ein anderes Gesangstalent durchsetzen.

An diesem Donnerstag um 20.15 Uhr wird auf ProSieben sein Duell gegen die 17-jährige Doriane Kamdem Mabou aus Abstatt zu sehen sein. James Smith Jr. und seine Kollegin aus dem Team von Yvonne Catterfeld werden "Us" von James Bay und Alicia Keys performen. Der Sieger des Battles qualifiziert sich für die nächste Runde - die Sing-Offs.