"Hexen hat es nie gegeben"

Bornheim-Walberberg. Was die hexische Walpurgisnacht und die Heiligsprechung der Walburga gemeinsam haben und wie das Maitanzen in das Thema passt, hat der GA nachgefragt.

Von Anne Wildermann, 29.04.2018

In der Nacht zum 1. Mai wird in den Wonnemonat hinein getanzt. Parallel findet die Walpurgisnacht statt, die vor allem in der frühen Neuzeit als die Nacht galt, in der Hexen mit Besen zum Brocken geritten sind, um dort mit dem Teufel zu tanzen. Was die hexische Walpurgisnacht und die Heiligsprechung der Walburga gemeinsam haben und wie das Maitanzen in das Thema passt, weiß Harald Keßler vom „Förderkreis Historisches Walberberg“.

Was haben die Heilige Walburga und die Walpurgisnacht, die in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gefeiert wird, gemein?

Harald Keßler: Nichts. Den Tag der Heiligsprechung der Walburga beging man am 1. Mai, und zur Vorbereitung auf das Fest hielten die Geistlichen in der Nacht zuvor eine nächtliche Gebetswache ab. Diese Nacht wurde so ab dem Ende des 9. Jahrhunderts zur Walpurgisnacht. Das passierte zu einer Zeit, in der man über die Hexenverfolgung noch überhaupt nicht nachgedacht hatte. Die älteste mir bisher bekannte Verknüpfung zwischen Hexen und der Walpurgisnacht stammt aus einem Gerichtsprotokoll von 1540. Vermutlich unter Folter, wie damals üblich, hatte die als Hexe Beschuldigte ausgesagt, sie sei in der Walburgis-Nacht mit dem Besen zum Brocken geritten und habe dort mit dem Teufel den Hexentanz vollzogen. Mit der Walpurgisnacht der Hexen oder den Frühjahrsbräuchen der Naturreligionen hat die heilige Walburga aber nichts zu tun.

Warum haben vor allem Menschen in der frühen Neuzeit geglaubt, dass diese Nacht als das Fest der Hexen gilt?

Keßler: Die Walburga war eine Schutzheilige für alles Mögliche, in der Phase wurde sie auch als Schutzheilige gegen Hexen angesehen – was sie ursprünglich aber nicht war. Weshalb letztlich der Zusammenhang mit den Hexen konstruiert wurde, weiß ich nicht. Die Menschen hofften, dass die hl. Walburga sie schützen würde.

Ab 1580 ist dieser Mythos in die Literatur übergegangen. Und ich denke, der Knackpunkt lag zwischen dem Ende des 18. und dem Anfang des 19. Jahrhunderts, und kam in der Rheinromantik mit Goethe und anderen Autoren immer stärker hervor. Obwohl dieser 30. April gerne als die Nacht der Hexentänze gesehen wird, und wenn man sich Urteile und die Prozessakten anschaut, tauchen dieser 30. April und der Blocksberg relativ selten auf. Man wollte bei den Prozessen wohl sicherstellen, dass sich Hexen nicht nur einmal im Jahr treffen, sondern dass sie sozusagen „Party all the time“ hatten.

Apropos Goethe: Welche Rolle spielt sein Werk „Faust“ bei dem Thema Walpurgisnacht?

Keßler: Dieses Thema hat sich verselbstständigt. Wenn eine Institution wie Goethe darüber schreibt, was auch in einer Zeit erfolgte, in der man sich im Zuge der Rheinromantik zurückerinnerte, in der man die ersten Ansätze hatte wie „Das mit der Hexenverfolgung war nicht der Brüller“ – Stichwort Aufklärung. Ich denke, dass das den ganzen Hype um die Themen Hexen und Walpurgisnacht vermutlich verstärkt hat. Und heutzutage ist es die Zuwendung zu den Naturreligionen, die unsere Vorfahren praktizierten, die irgendwann vom christlichen Glauben unterdrückt worden sein sollen. Was vielleicht in Teilbereichen auch stimmt. Dieses Rückbesinnen in vermeintlich bessere Zeiten hat natürlich auch was Verklärendes.

Welche Unterschiede gibt es zwischen der Walburgis-Nacht, sprich der Heiligsprechung der Walburga, der Walpurgisnacht und dem Tanz in den Mai?

Keßler: Für die Kirche ist die Walburgis-Nacht nichts Weiteres als die nächtliche Gebetswache zu Ehren der Heiligsprechung der Walburga. Für die neuen Hexen bedeutet die Walpurgisnacht, ihre Freiheit zu leben. Vielleicht aus den Konventionen auszubrechen, sich in kein Korsett mehr zwängen zu lassen. Aber das ist nur eine Vermutung, weil ich in den Kreisen nicht verkehre. Und beim Tanz in den Mai erfreut man sich am Frühlingsbeginn und begrüßt die erwachende Natur.

Welche Gebräuche existieren bei Maifeierlichkeiten heute noch?

Keßler: Ich kann das nur für Walberberg beantworten. Was bekannt ist, ist, dass der Tanz in den Mai auch in den umliegenden Ortschaften heute noch stattfindet. Den Maibaum im Ort stellt die Jugend auf, den Maibaum für die Liebste wird ihr ans Haus, teilweise sogar aufs Dach gestellt. Auch das Maiansingen hat eine lange Tradition. In Gruppen sind die Menschen an verschiedene Orte im Dorf gegangen, haben gesungen und als Dankeschön alkoholische Getränke bekommen. Das Maiansingen findet heute auf dem Pater-Bertram-Platz statt, aber ohne Wanderung und ohne Getränke. Das Mailehen reicht weit in die Vergangenheit zurück.

Es werden die heiratsfähigen Mädchen des Dorfes versteigert. Das hört sich wirklich brachial an. In der Regel sind das heutzutage aber Pärchen, die eh zusammen sind. Diese Versteigerung wird nach wie vor vom Junggesellenverein nach Karneval durchgeführt, um das Maipaar zu finden. Ob das damals auch schon so war, weiß ich nicht. Aber historisch betrachtet war es nicht unüblich, heiratsfähige Frauen zu versteigern. Dieser Brauch des Mailehens besteht seit Ende des 19. Jahrhunderts in unserer Region. In der Zeit hatten sich auch die meisten Junggesellenvereine gegründet.

Sie beschäftigen sich mit Hexen. Der Turm in Walberberg hat trotz des Namens nichts mit ihnen zu tun. Warum?

Keßler: Es gibt für Walberberg keine Belege für Hexenverfolgung oder für Prozesse. Das heißt aber nicht, dass es die nicht gegeben hat. Wenn man überlegt, dass über 2000 Menschen von 1629 bis 1638 in Kurköln verbrannt wurden aufgrund von Urteilen, die zu Hexenprozessen ausgesprochen worden sind. Dann fragt man sich: Warum hat es so was Walberberg nicht gegeben? Wobei wir mitten in Kurköln lagen.

Was fasziniert Menschen heute noch an Hexen und an der hexischen Walpurgisnacht?

Keßler: Das Interesse an der hexischen Walpurgisnacht liegt vermutlich an der Rückbesinnung auf die Natur und die damit vermeintlich verbundene Freiheit und gegen die Normen der heutigen Zeit. Warum ich mich mit dem Thema Hexen beschäftige, liegt zum einen an der Liebe zum Hexenturm und natürlich auch die Überlegung: Warum hat es das Thema in Walberberg so nicht gegeben? Und zum anderen: Warum hat es so was überhaupt gegeben? Es muss ja Gründe dafür geben, warum dieser Wahnsinn (Anmerkung der Redaktion Hexenverfolgung) stattgefunden hat. Denn eines ist sicher: Hexen hat es nie gegeben.