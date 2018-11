Neues Areal

Bornheim-Roisdorf. Planer stellen Konzept zur Neugestaltung des Roisdorfer Bahnhofs im Stadtentwicklungsausschuss vor. Auch ein Hotel ist denkbar. Enstehen soll eine Park-and-ride-Anlage mit 250 Stellplätzen.

Am Roisdorfer Bahnhof soll sich einiges tun. Nachdem sich Fachleute und Bürger vor Monaten intensiv Gedanken um die Umgestaltung des Areals gemacht haben, ist nun wieder die Kommunalpolitik dran. So steht das Thema auf der Tagesordnung des Bornheimer Ausschusses für Stadtentwicklung, der an diesem Mittwoch tagt.

Barrierefreiheit, eine bessere Beleuchtung, Beschilderung und Parksituation, ein Kiosk, die Umgestaltung der Ecke Bonner Straße/Brunnenallee, Sitzgelegenheiten, Fahrradboxen oder eine optimierte Vernetzung des Bahnhofs mit den vorhandenen Buslinien: Diese und andere Aspekte hatten rund 50 Besucher der Bürgerwerkstatt zum Bahnhof im April formuliert. Zusammen mit den Aussagen aus der vorangegangenen Expertenveranstaltung haben die Stadt und das Büro „Planlokal“ ein Strukturkonzept erarbeitet. Dieses soll im Ausschuss vorgestellt werden.

Ohne Förderprogramme geht es nicht

Aus den Sitzungsunterlagen geht hervor, dass sich die Planer auf dem Gelände des Emka-Markts – dieser Bereich wurde von der Stadt gekauft – eine Park-and-ride-Anlage mit rund 250 Stellplätzen vorstellen. Auf dem Grundstück daneben soll Platz für Dienstleistungsunternehmen oder gar ein Hotel sein. Die Flächen vor und hinter dem Bahnhof sollen durch Begrünung, Sitzgelegenheiten, Fahrradstellplätze und Beleuchtung attraktiver werden. Die Brunnenallee soll beidseitig bepflanzt, die Straße Rosental saniert werden. Das alles dürfte einen Millionenbetrag kosten. „Zwecks Finanzierung wird eine Inanspruchnahme von Förderprogrammen beabsichtigt“, schreiben die Mitarbeiter von „Planlokal“ daher folgerichtig.

Den eigentlichen Bahnhof mit Bahnsteigen und Gleisen haben die Planer allerdings ausgespart. Dafür ist auch nicht die Stadt Bornheim, sondern die Deutsche Bahn zuständig. In der Ausschusssitzung will sich die Stadt von der Politik das Okay holen, die Planung weiter auszuarbeiten. Ebenso ist für das erste Halbjahr 2019 eine Bürgerinformationsveranstaltung avisiert. Auf Antrag der SPD soll es obendrein eine weitere Bürgerwerkstatt geben, also das Angebot, Ideen erneut einzubringen. SPD-Ratsherr Harald Stadler will zudem beantragen, statt einer Ampel die Möglichkeit eines Kreisels an der Ecke Bonner Straße/Brunnenallee in die Planung einzubeziehen. Auch das sei schließlich ein Wunsch aus der Bürgerschaft, so Stadler

Der Ausschuss für Stadtentwicklung tagt an diesem Mittwoch ab 18 Uhr im Bornheimer Ratssaal. Der Tagesordnungspunkt zum Roisdorfer Bahnhof ist öffentlich.