Bornheim wächst

Auf diesen Flächen in Hersel könnten sich in absehbarer Zeit Unternehmen ansiedeln.

Bornheim-Hersel. Wegen der großen Nachfrage plant die Stadt mit einem 24,5 Hektar umfassenden Areal zwischen der Roisdorfer Straße und der Allerstraße. Die Bürger sollen ihre Meinung zu den Plänen abgeben können.

In weihnachtlichen Grußschreiben findet sich in der Regel durchweg Positives und Optimistisches. In dieser Hinsicht bilden die Grüße zu Weihnachten und Jahreswechsel von Bürgermeister Wolfgang Henseler an die Bornheimer keine Ausnahme. Bornheim habe sich auch in diesem Jahr ausgezeichnet entwickelt, teilt Henseler den Bürgern mit.

„Unsere Arbeitslosenquote lag historisch niedrig bei 3,5 Prozent. Überall wird gebaut, und wir haben viele neue Angebote nach Bornheim geholt“, schreibt er. Ebenso kommt Henseler auf den städtischen Haushalt zu sprechen. Da die Verwaltung dem Stadtrat mit dem Doppeletat 2019/20 für 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegen könne, erreiche die Stadt damit nach 20 Jahren das Ende der Haushaltsicherung.

Wenig Arbeitslose, ein attraktiver Standort und ein Haushalt, der nicht mehr ganz so viele Sorgen bereitet: Ein von der Politik jetzt vorangetriebenes Projekt soll dazu beitragen, dass das auch möglichst so bleibt. Einstimmig hat der Bornheimer Stadtrat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr das Verfahren zur Schaffung eines 24,5 Hektar großen Gewerbegebietes in Hersel einen Schritt weitergebracht.

Pläne sollen öffentlich ausgelegt werden

Zum einen nahm Politik die eingereichten Stellungnahmen von Behörden und Unternehmen zu den Plänen für Hersel zur Kenntnis und segnete die entsprechenden Erwiderungen der Stadtverwaltung ab. Zum anderen beschloss der Rat die öffentliche Auslegung der Pläne, sodass die Bürger ihre Meinung dazu abgeben können. Wann der Zeitraum dafür ist, wird die Stadt noch bekannt geben. Bornheim soll nicht nur in Sachen Wohnraum, sondern auch bei den Gewerbeflächen wachsen.

Bereits seit August 2013 läuft das formale Verfahren zur Schaffung weiterer Gewerbeflächen in Hersel. Das dafür vorgesehene Gebiet, auf dem ehemalige Abgrabungsflächen liegen, befindet sich zwischen der Roisdorfer Straße (L 118) und der Allerstraße. Der Mittelweg, der ausgebaut werden soll, durchschneidet das Gebiet, der Autobahnanschluss in der Nähe stellt den Verkehrsanschluss sicher. Unter den vorliegenden Stellungnahmen von Unternehmen, Behörden und anderen Einrichtungen sind einige besonders interessant.

Bonn und Wesseling sorgen sich um Abzug von Kaufkraft

Da wären etwa die Schreiben der Städte Bonn und Wesseling, die sich um die Kaufkraft bei Nahversorgern und Einzelhändlern in ihren Kommunen sorgen, falls entsprechende Geschäfte in das Gewerbegebiet kämen. Zum Hintergrund: Der nächste Supermarkt in Wesseling befindet sich in Urfeld und ist rund fünf Kilometer Luftlinie entfernt. Bis zum nächsten Supermarkt auf Bonner Stadtgebiet in Buschdorf beträgt die Entfernung nur rund einen Kilometer Luftlinie.

Ausführlich haben sich die Bonner Werkstätten, die eine Einrichtung in der Allerstraße betreiben, zu dem Vorhaben geäußert. Geschäftsführer Andreas Heß unterstreicht, dass im bisherigen Verfahren die Belange der Menschen mit einer Behinderung, die in den Bonner Werkstätten arbeiten, nicht berücksichtigt seien.

Er bezieht sich unter anderem auf vermehrten Lärm durch Gewerbe und Verkehr. Menschen mit einer geistigen Behinderung reagierten auf Lärmbelästigungen viel sensibler und empfindlicher als andere Menschen. Hierauf muss nach Ansicht der Bonner Werkstätten in der weiteren Planung Rücksicht genommen werden.

In Bornheim gibt es verschiedene Gewerbegebiete: das Gewerbegebiet Roisdorf (58 Hektar), das Gewerbegebiet in Sechtem (34 Hektar), ein bereits in Hersel vorhandenes Areal (32 Hektar) und die kleineren Bereiche in Kardorf (6,3 Hektar), Waldorf (8,4 Hektar) sowie am Hellenkreuz (2,5 Hektar). Da die Nachfrage in der Region weiterhin hoch ist, soll auch die Fläche in Sechtem erweitert werden.

Zudem plant die Gemeinde Alfter bekanntlich zusammen mit Bornheim und Bonn ein großes Gewerbegebiet unmittelbar an der Grenze zu Roisdorf.