Täglich geöffnet

Bornheim. Ab Sonntag ist der Außenbereich des Hallenfreizeitbads wieder zuverlässig geöffnet. Ein paar Tage gedulden müssen sich noch die Kleinen: Am Matschbereich wird zurzeit gearbeitet.

Von Sonja Weber, 29.06.2018

Die Besucherzahlen im Bornheimer Hallenfreizeitbad gehen kontinuierlich zurück. Das belegen die Zahlen, die der Stadtbetrieb Bornheim (SBB) in der Sitzung seines Verwaltungsrats im März für das Jahr 2017 vorgelegt hatte. Und auch das Jahr 2018 startete durchwachsen: Wie aus einem Bericht in der jüngsten Verwaltungsratssitzung hervorgeht, kamen von Januar bis April 1,6 Prozent weniger Schwimmbadbesucher als im Vorjahreszeitraum.

Zugleich stiegen aber die Verkaufszahlen der Schwimmtarife um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Verkaufszahlen der Saunatarife um 3,8 Prozent sanken. Im Freibadbereich hat sich laut Bericht das Konzept der witterungsabhängigen Öffnung im Juni bewährt, das bereits 2017 getestet wurde. Im zu Ende gehenden Monat wurde es ebenfalls angewandt.

Ab Sonntag, 1. Juli, ist das Freibad dann zu den üblichen Zeiten regelmäßig geöffnet. Enden wird die Saison voraussichtlich am 9. September. Bei außergewöhnlich gutem Wetter könne sie aber flexibel verlängert werden, heißt es.

Bis der Matschbereich im Außengelände des Hallenfreizeitbades genutzt werden kann, werden voraussichtlich noch einige Tage vergehen. Dort hat der Stadtbetrieb die Umrandung erneuert. Anstelle der größtenteils verrotteten Holzpalisaden grenzen nun Betonpfähle den Bereich ab. Noch nicht abgeschlossen sind die Arbeiten an der Geländemodulation.

Neue Lampen fürs Hallenbad

Im Hallenbadbereich sollen die Lampen in der Decke mit LED-Technik ausgestattet werden. dafür gibt es Fördermittel des Umweltministeriums. Laut Sitzungsvorlage erarbeitet ein Ingenieurbüro derzeit ein Beleuchtungskonzept. Der Förderantrag muss bis Ende September gestellt werden, um die Arbeiten in der Schließphase 2019 durchführen zu können.

Wie SBB-Vorstand Ulrich Rehbann in der Sitzung des Verwaltungsrats mitteilte, ist eine technische Störung des Hubbodens im Variobecken aufgetreten. Bis zur Reparatur muss die Wassertiefe daher auf 1,80 Meter festgesetzt bleiben. Nichtschwimmer können in das Springerbecken und das Freibad ausweichen. Die Reparaturarbeiten beginnen am 9. Juli, dafür muss das Variobecken komplett gesperrt werden. Nach voraussichtlich vier Tagen wird es wieder geöffnet.