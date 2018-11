Neben der A555

Bornheim. Auf einem Wirtschaftsweg neben der Autobahn 555 ist am Morgen ein Transporter ausgebrannt. Die Brandursache ist unklar. Inzwischen ist aber klar: Das ausgebrannte Fahrzeug wurde zuvor gestohlen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.11.2018

Kurz vor sechs Uhr am Freitagmorgen rückte die Feuerwehr Wesseling zu einem Brand aus. Ein Transporter, der als Sicherungsfahrzeug von Straßen NRW ausgerüstet war, stand auf einem Wirtschaftsweg am TÜV-Gelände auf dem ehemaligen Rastplatz Eichkamp in Flammen.

Mehrere Einsatzkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Transporter zuvor im Bereich Euskirchen gestohlen worden war. Hinweise zu möglichen Tätern liegen bislang nicht vor. Die Ermittler bitten daher mögliche Zeugen des Brands um Hinweise unter 0228/150.