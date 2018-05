Am Rheinufer angespült

In der Nähe der Natorampe in Bornheim-Widdig wurde am Sonntagnachmittag eine Leiche entdeckt. (Archivfoto)

Bornheim. An der Nato-Rampe in Bornheim-Widdig wurde am Sonntagnachmittag am Rheinufer ein toter Mann angespült. Die Identifizierung des Toten dauert weiter an.

Von Anne Wildermann, 29.05.2018

Nach Angaben der Wesselinger Polizei gibt es bei der Wasserleiche, die am Sonntag gegen 15 Uhr, im Rhein in Widdig gefunden wurde, keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen. Die Obduktion der männlichen Leiche fand am Dienstag statt. Allerdings dauert die Identifizierung der Wasserleiche nach wie vor an.

„Es wurden Spuren genommen, um die Identität zu klären“, sagte ein Sprecher der Wesselinger Polizei auf Anfrage des „General-Anzeigers“. Alter und Herkunft des toten Mannes sind somit noch unklar. Klar ist inzwischen, wer die Leiche, die an der Nato-Rampe bei Widdig und nahe des Anlegers des Fahrgastschiffes „Anja“ geborgen wurde, gefunden hat: ein Spaziergänger.

Die Kreispolizei des Rhein-Erft-Kreises hat die Ermittlungen von den Bonner Kollegen übernommen. Der Grund: Der Fundort der Wasserleiche befindet sich auf Wesselinger Gebiet.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter 02233/520 entgegen.