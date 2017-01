Kabarett in Bornheim

31.01.2017 Bornheim. Die Bornheimer Gruppe „Die Wortlauten“ präsentiert am Freitag in der Stadtbücherei Witziges aus dem Alltagsleben. Im Mittelpunkt steht dabei der niederrheinische Kabarettist Hanns Dieter Hüsch.

Die Geste ist wohlüberlegt, die Mimik spricht Bände. Wenn die Bornheimer Kabarettgruppe „Die Wortlauten“ Texte von Loriot, Erich Kästner oder Heinz Erhardt vorträgt, ist jede Betonung perfekt einstudiert. „Die Wortlauten“ – das sind Ralf Buchinger (55), Elena Gontscharova (47), Stefanie Krieg (45) und Kira Kappelhoff (26). Sie agieren als Vorleser, Sänger und „Wortspieler“, denn sie spielen mit Worte und Lauten.

Die erarbeiteten Programme, mit denen das Quartett in wechselnder Besetzung auftritt, passen zu den jeweiligen Auftrittsorten oder zur Jahreszeit. Mal sind sie thematisch gebunden, mal einem bestimmten Literaten gewidmet. Immer jedoch spiegeln die ausgewählten Texte das Thema der Veranstaltung wider.

So ist es auch am Freitag, 3. Februar, in der Bornheimer Stadtbücherei, wenn Ralf Buchinger und Stefanie Krieg unter dem Thema „Sie müssen bei uns im Schrank gesessen haben – Herr und Frau Hüsch erklären die Welt“ skurrile und witzige Passagen aus dem Werk des niederrheinischen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch (1925-2005) über die kleinen und großen Schwächen der Menschen zwischen Himmel und Erde vortragen.

„Wir entwickeln Programme auch auf Nachfrage"

An diesem Abend treten nur zwei der vier Ensemblemitglieder auf, denn „je nach Aufritt und Programm bilden wir ein Duo, Trio oder ein Quartett“, erklären Krieg und Buchinger. Der gelernte Nachrichtenredakteur und -moderator sowie Stimm- und Sprechtrainer Buchinger ist die Seele der „Wortlauten“, sucht Texte heraus, überlegt sich die Zusammensetzung eines Programms und ob sie es als Ein-, Zwei-, Drei- oder Vier-Personen-Stück auf die Bühne bringen.

Der Bornheimer gehörte auch 2014 zu den Gründungsmitgliedern der Truppe, als er gemeinsam mit Lena Teitge das erste Programm „Sie und Er – das tut sich schwer“ auf die Beine gestellt hat. Mittlerweile ist Teitge nur noch gelegentlich dabei. An ihre Stelle traten als neue „Wortlauten“ 2015 die Bornheimer Gesangs- und Klavierlehrerin Elena Gontscharova und Stefanie Krieg aus Wesseling. Seit vergangenem Jahr gehört auch die Mannheimerin Kira Kappelhoff dazu.

Mit „Sie und Er“, dem „Hanns-Dieter-Hüsch-Abend“ und „Weihnachtlich schmunzelt der Wald“ hat das Quartett drei Hauptprogramme in petto. Darüber hinaus bieten „Die Wortlauten“ 17 individuelle Textzusammenstellungen an. Krieg: „Wir entwickeln Programme auch auf Nachfrage. So treten wir unter anderem bei Weihnachtsmärkten, Vereinen oder Geburtstagen auf. Dann suchen wir die zur Gelegenheit passenden Passagen heraus aus.“

Kaum Lampenfieber

Voller Begeisterung ist ebenfalls Elena Gontscharova dabei, die aus Kasachstan stammt und seit zehn Jahren in Roisdorf lebt. „Ich finde es toll, dass ich die Lieder zur Literatur aussuche. Mir gefällt, was ich singe“, sagt die 47-Jährige.

Für Stefanie Krieg, die beruflich in der Logistik einer Kölner Im- und Exportfirma tätig ist, eröffnen „Die Wortlauten“ immer wieder eine Möglichkeit, sich auch in der Präsentation von Texten auszuprobieren. Lampenfieber haben sie und Buchinger vor ihrem Hüsch-Auftritt kaum. Denn die Premiere war bereits im Mai 2016 in Weilerswist. Der Vortrag „sitzt“ perfekt. Buchinger: „Das Vorlesen ist eine Kunst. Man liest in Sinnschritten, in grammatikalischen Sätzen. Manchmal setzen wir Füllwörter ein, damit diese ein Gespräch wiedergeben.“ Er hat vor Jahren seine Liebe zu Hanns-Dieter Hüsch entdeckt, „denn er konnte wunderbar Texte vortragen. Das hat mich schon als junger Mann fasziniert“.

Die „Wortlauten“ treten am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, in der Stadtbücherei Bornheim, Servatiusweg 19-23, auf. Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es für sechs Euro im Vorverkauf unter 0 22 22/93 85 65. An der Abendkasse kostet der Eintritt sieben Euro. (Susanne Träupmann)