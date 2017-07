Noch in diesem Jahr wollen die Deutsche Bahn und der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) an insgesamt 125 Stationen die Aufenthaltsqualität verbessern, die Reisendeninformation optimieren und den barrierefreien Ausbau vorantreiben. Innerhalb des Programms „Barrierefreie Bahnsteigausstattung“ sollen die Bahnhöfe im Rheinland mit neuen Bänken, Vitrinen und Abfallbehältern aufgemöbelt werden. Um die Bahnhöfe auch in Zukunft sauber zu halten, wollen Bahn und NVR mehr als 560 neue Abfallbehälter in den Stationen installieren.

Für mehr Aufenthaltsqualität sollen rund 490 neue Sitzbänke sowie rund 260 neue Vitrinen an den Bahnsteigen sorgen. Außerdem werden laut Bahn insgesamt rund 105 Stationen mit circa 1100 neuen taktilen Schildern ausgestattet, die an die Handläufe angebracht werden. Mit dem Programm investiert der NVR nach eigenen Angaben rund 2,8 Millionen Euro in die barrierefreie Ausstattung der Bahnhöfe. Nach Angaben der Bahn sind neben den Bahnhöfen in Roisdorf und Sechtem unter anderem auch die Stationen der Voreifelbahn (S 23) Teil des Programms.