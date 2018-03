Einbruch in Geschäft

Bornheim. Bei einem Einbruch in Bornheim haben die Täter hochwertige Elektrofahrräder gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.03.2018

Aus einem Geschäft in Bornheim sind in der vergangenen Woche mehrere hochwertige Elektrofahrräder gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die noch unbekannten Täter zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, in ein Geschäft in der Königstraße ein. Über den rückwärtigen Hofbereich brachen sie eine Tür auf und kamen so in die Geschäftsräume.

Das gut gesicherte Hoftor der Zufahrt von der Königstraße zum Innenhof sei ebenfalls aufgebrochen worden. Die gestohlenen Fahrräder wurden vermutlich mit einem oder mehreren Fahrzeugen über die Hofzufahrt abtransportiert, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder den Abtransport der Räder beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 melden.