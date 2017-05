Ausstellung in der Sekundarschule Merten

Zum umfangreichen Programm des Bornheimer Böll-Jahrs gehört auch ein Kulturabend in der Heinrich-Böll-Sekundarschule, Beethovenstraße 57, in Merten. Unter anderem gestalten die Schulband und der Literaturkurs der neunten Jahrgangsstufe den Abend am Freitag, 23. Juni. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, allerdings sind Einlasskarten erforderlich, die von Montag, 29. Mai, bis Freitag, 9. Juni, im Sekretariat der Schule ausgegeben werden. Eine Reservierung ist unter 0 22 27/9 14 90 möglich.

Das komplette Programm in Bornheim zum 100. Geburtstag Bölls ist unter www.bornheim.de in der Rubrik „Kultur, Tourismus & Freizeit“ -> „Böll-Jahr 2017“ zu finden.