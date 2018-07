Soziales Engagement

Die LebEKa besteht seit 2004 in Bornheim und wurde 2006 durch die zweite Ausgabestelle in Kardorf ökumenisch. Es folgten 2008 die Ausgabestelle in Hersel und 2010 die vorerst letzte in Alfter-Oedekoven. Wie bei der Tafel in anderen Städten werden bei der LebEKa Lebensmittelspenden von Supermärkten, Landwirten, Bäckereien etc. gesammelt und an bedürftige Menschen (z.B. durch Bezug von Arbeitslosengeld 2, Grundsicherung, geringe Rente etc.) weitergegeben.

Für Bornheim, Brenig, Dersdorf und Roisdorf öffnet die Ausgabestelle in der Königstraße 21, jeden Mittwoch von 10.30 bis 12 Uhr; für Hersel, Uedorf und Widdig in der Herseler Mertensgasse 17a, jeden Donnerstag von 10.30 bis 11.30 Uhr; für Kardorf, Waldorf, Merten, Hemmerich, Rösberg, Walberberg und Sechtem in der Kardorfer Travenstr. 11, jeden Freitag von 10.30 bis 11.30 Uhr; für Alfter, Oedekoven, Impekoven, Gielsdorf, Volmershoven und Witterschlick im Oedekovener Jungfernpfad 17, jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr.