1002 Tonnen Zugkraft

Im Jahr 1914 verlegte Heinrich Baumann sein 1888 in Engelskirchen gegründetes Fuhrunternehmen nach Bonn. 1933 übernahm Viktor Baumann den Betrieb von seinem Vater. Ab 1948 setzte er auf das Schwertransport-Geschäft.

1961 wurde sein Sohn Rudolf Baumann Geschäftsführer und expandierte derart, dass der Bonner Standort zu klein wurde. Die Firma zog 1974 nach Bornheim-Hersel und entwickelte sich dort zu einem der führenden Unternehmen seiner Branche.

Nach der Wiedervereinigung entstand eine Dependance in Leipzig. Im Jahr 2015 übergab Rudolf Baumann die Leitung wiederum an seine Tochter Sabine Baumann-Duvenbeck. Die Firma Baumann verdient ihr Geld mit vier Standbeinen: Sie stellt Lagerkapazitäten zur Verfügung, leistet Parterre-Arbeiten, also das Bewegen von schweren Lasten etwa in Fabrikhallen, arbeitet mit Autokranen und übernimmt klassische Schwerlasttransporte.