ARD-Produktion

Firmenchef Lutz Irgel in seinem Büro in Hersel.

Das Verwaltungsgebäude der Firma Collo an der Simon-Arzt-Straße in Hersel.

Bornheim-Hersel. Die ARD dreht in den Räumen der Firma Collo eine Dokumentation. Dafür wurden Büros mit altem Mobiliar, Schreibtischutensilien und Wandschmuck in die 50er Jahre zurück versetzt.

Von Hans-Peter Fuss, 27.05.2018

Von 1980 bis zum Jahr 2000 hat die in Hersel beheimatete Firma Collo den Discounter Aldi mit Reinigungs- und Pflegemitteln beliefert. Dann kam es nach drei gewonnenen Prozessen gegen Aldi Nord zum Abbruch der Geschäftsbeziehung. Auch dies wird in dem Doku-Spielfilm „Die Aldi-Brüder“ der ARD, der zum Teil in den Räumen der Firma Collo gedreht wurde und der im November ausgestrahlt werden soll, thematisiert. Regisseur ist der Grimme-Preisträger Raymond Ley.

Wie Collo-Chef Lutz Irgel im Gespräch mit dem GA und im Film erläutert, sei es in den Prozessen um das durch den Discounter ausgesprochene Verbot gegangen, mit finanziellen Forderungen an Aldi Kreditanträge bei Banken zu begründen. So habe Aldi verhindern wollen, dass Geschäftszahlen an Dritte weitergeleitet wurden. Aldi habe dies jedoch bestritten. Er, Irgel, habe diese Vorgehensweise allerdings durch Verträge belegen können.

Außerdem habe Aldi nie Preiserhöhungen akzeptiert. Irgel: „Als Lieferant eines Discounters kann man sich nicht lange über Wasser halten. Man ist der Pleite geweiht.“ Das deshalb, weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte größere Menge zu liefern habe und dafür in Vorleistung gehen müsse.

Die Hauptrollen spielen Christoph Bach und Arnd Klawitter

Ein Filmteam der Holtzbrinck-Gruppe produzierte das Werk im Auftrag der ARD. Die Hauptrollen übernahmen Christoph Bach als Karl Albrecht und Arnd Klawitter als Theo Albrecht.

45 Tage arbeitete die Crew in den Collo-Räumen. Dafür wurden Büros mit altem Mobiliar, Schreibtischutensilien und Wandschmuck in die 50er Jahre zurück versetzt. So wurde das Irgel-Büro mit Orchideen geschmückt, denn Karl Albrecht liebte diese Blumen. Alte Telefonapparate mit Wählscheiben sind zu sehen, die seinerzeit bereits den Fortschritt verkörperten. Karl und Theo Albrecht hatten als Kinder noch aufzukurbelnde Apparate erlebt. Auch zeigt im Film eine Albrecht-Landkarte im Collo-Konferenzzimmer die Expansionspläne der Brüder.

Die Firma Collo wurde 1936 in Köln gegründet und zog 1948 nach Hersel. Mit damals 29 Jahren wurde Lutz Irgel 1964 Geschäftsführer und war damit landesweit der jüngste Geschäftsführer eines Markenartikelherstellers. Der 83-Jährige, der 19 Wirtschaftsfachbücher geschrieben hat, leitet noch immer das Tagesgeschäft. Die Firma beschäftigt 20 Mitarbeiter und liefert ihre Produkte an Kunden in Deutschland, Europa, Südafrika, Russland, in den USA und in der Türkei.