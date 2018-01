Großeinsatz der Feuerwehr

Anwohner stehen auf der Straße in der Nähe des abgebrannten Hauses.

Sechtem. Am Freitagmittag kam es laut Angaben der Bornheimer Feuerwehr zu einem Hausbrand in Sechtem. Eine Stunde lang dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an. Das Haus brannte komplett aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.01.2018

Gegen 15.10 wurde die Bornheimer Feuerwehr zu einem Hausbrand in Bornheim-Sechtem gerufen. Laut Pressesprecher der Bornheimer Feuerwehr Ulrich Breuer stand das Haus bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen. Mit einem Großaufgebot von mehr als 40 Feuerwehrleuten wurde das Feuer innerhalb einer Stunde gelöscht. Das Haus brannte dennoch vollkommen aus und bleibt vorerst unbewohnbar.

Vier Personen wurden vorsorglich vom eingetroffenen Rettungsdienst untersucht, sie blieben jedoch unverletzt. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Auch ist unklar, wo das Feuer zuerst ausbrach. Die Ermittlungen dazu laufen noch.