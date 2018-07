Für Kinder in Nairobi

Bornheim. Seit Jahren unterstützt das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium den Troisdorfer Verein Shangilia, der Slumkindern eine Ausbildung ermöglicht. Beim Benefizlauf legten sich die Schüler für das Projekt in Kenia ins Zeug.

Von Susanne Träupmann, 06.07.2018

Der zwölfjährige Johannes aus der 6 b des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Bornheim freute sich sehr über den handgeschnitzten kleinen Löwen, den ihm Anja Faber vom Verein Shangilia überreichte.

Es war ein Dankeschön für seine Leistung beim Sponsorenlauf der Schule, bei dem er – dank seiner 24 Unterstützer – den stolzen Betrag von 600 Euro erlaufen hat. Insgesamt kamen bei dem Charity-Lauf der 220 Schüler aus den fünften und sechsten Klassen 8187 Euro zusammen.

Den Spendenscheck überreichte Mathematik- und Sportlehrerin Bettina Leibnitz der Vorsitzenden des Troisdorfer Vereins Shangilia, die das Geld an das gleichnamige Kinderheim in Kenia weitergibt. Shangilia ist eine Einrichtung mit angeschlossener Grundschule in einem Slum in der Hauptstadt Nairobi.

„Wir finden es toll, dass mit unserem Geld 16 Kinder ein ganzes Jahr lang beschult und verpflegt werden können“, sagte Leibnitz, die die Benefizaktion mit ihrer Kollegin Verena Prior (Erdkunde und Sport) veranstaltete, im Namen aller Akteure.

Alle zwei Jahre ein Sponsorenlauf für einen guten Zweck

Seit sechs Jahren pflegt das Bornheimer Gymnasium eine Kooperationspartnerschaft mit dem Verein aus Troisdorf. Mit verschiedenen kleinen Aktivitäten hat die Schule den Verein schon finanziell unterstützt.

Seit diesem Jahr werden die fünften und sechsten Jahrgangsstufen regelmäßig alle zwei Jahre einen Sponsorenlauf für einen guten Zweck veranstalten, diesmal profitierte eben Shangilia. „Ob wir Shangilia 2020 wieder unterstützen, entscheidet dann die Schulkonferenz“, erklärte Leibnitz.

Rund 160 Kinder besuchen zurzeit die Grundschule am Rande von Nairobi. Sie führt bis zur achten Klasse, anschließend wechseln die Schüler auf weiterführende Schulen oder absolvieren eine Berufsausbildung. „Wir finanzieren komplett die Ausbildung der Kindes. Bisher haben 86 Kinder ihre Ausbildung abgeschlossen“, erklärte Faber.

Der Verein wurde 2009 gegründet und hat zurzeit elf Mitglieder. Den größten Teil der jährlich anfallenden Kosten finanziert Shangilia über Spenden.