Fest der Martinus-Schule in Merten

Bevor das Schulfest der Martinus-Schule in Merten startete, beteiligten sich die Grundschüler an einem Sponsorenlauf.

Bornheim-Merten. 187 Sechs- bis Zehnjährige beteiligen sich beim Mertener Sponsorenlauf für das Training „Mut tut gut“. Ziel ist es, 3500 Euro zu sammeln.

Von Susanne Träupmann, 08.05.2017

Ganz im Zeichen des Sports stand die Mertener Martinus-Schule am Samstagnachmittag. So war nicht nur ein Sponsorenlauf der Grundschüler geplant, es gab beim anschließenden Schulfest auch jede Menge Spiele aus dem sportlichen Bereich. Darüber hinaus sorgte ein Fitness-Büfett für die Stärkung von Kindern, Eltern und Lehrern.

Zum zweiten Mal hatte die Grundschule an der Beethovenstraße einen Sponsorenlauf ihrer Schüler mit dem Ziel organisiert, genügend Geld für das Projekt „Mut tut gut“ zu erlaufen. So gingen 187 Sechs- bis Zehnjährige an den Start und liefen Runde um Runde die festgelegte Strecke über Bungertstraße, Gäßchen, Wagnerstraße, über den Schulhof der Heinrich-Böll-Sekundarschule bis zur Martinus-Schule.

3500 Euro waren das selbstgesteckte Ziel, das die Mädchen und Jungen mit ihrem Rundenlauf einnehmen wollten. Das ist die Summe, die die Schule benötigt, um die acht Trainer des Projekts „Mut tut gut“ zu bezahlen. „Falls wir das nicht schaffen, springt der Förderverein der Schule mit der dann fehlenden Summe ein“, war sich Schulleiter Stefan Vaudlet indes sicher.

An drei Tagen der kommenden Woche trainieren die Grundschüler „Nein“ zu sagen, thematisieren Mobbing und lernen, sich abzugrenzen. Das „Mut tut gut“-Projekt wurde erstmals 2015 durchgeführt und geht auf Initiative der Elternschaft zurück. „Die Kinder bauen Selbstbewusstsein auf und werden in ihren Persönlichkeiten gestärkt. Wenn sie lernen, 'Nein' zu sagen, ist das auch ein Schutz gegen Missbrauch“, zeigte sich Schulleiter Vaudlet beigeistert von dem Training.

Nach einer Stunde laufen konnten sich die Kinder bei den Spielen erholen, die jede Klasse vorbereitet hatte. Ob bei Gummitwist oder an der Kletterwand, beim Dosenwerfen oder Tischtennis – die Kinder amüsierten sich prächtig. Ihre Eltern konnten unterdessen gemütlich beisammensitzen und sich austauschen.