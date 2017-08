Schlechte Arbeitsbedingungen

Bornheim. Ein vorsätzlich ausgelöster Brandmelder in einem Logistikunternehmen im Roisdorfer Gewerbegebiet rief die Feuerwehr auf den Plan. Ein Arbeiter wollte so gegen die dortigen Arbeitsbedingungen protestieren.

Von Axel Vogel, 23.08.2017

Eine Brandmeldanlage, die am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Niederlassung eines großen Logistikkonzerns im Roisdorfer Gewerbegebiet Alarm geschlagen hatte, rief die Bornheimer Feuerwehr auf den Plan. Angesichts der Größe von der dortigen Niederlassung zog Einsatzleiter Helmut Ost vorsichtshalber ein größeres Aufgebot von Einsatzkräften zusammen. Insgesamt waren rund 25 Mann vor Ort, zudem mehrere Fahrerzeuge. Die Mitarbeiter des Logistigkonzerns hatten wegen des Alarms die Arbeit sofort ruhen lassen und sich ins Freie begeben.

Schnell wurde klar: Es brannte nichts, statt dessen war der Alarm vorsätzlich ausgelöst worden, so die Bornheimer Feuerwehr. Ein Mann, der Einsatzleiter Ost "als sehr aggressiv" aufgefallen war, hatte die Scheibe eines Brandmelders im Paketausgabebreich eingeschlagen. Nach GA-Informationen soll sich der Mann lautstark über die Arbeitsbedingungen vor Ort beschwert haben. Auch war vor Ort zu erfahren, dass es bei dem Randalierer nicht um einen Mitarbeiter, sondern einen externen Dienstleister gehandelt haben soll. Eine Stellungnahme des Logistikunternehmens war gestern nicht zu bekommen. Eine entsprechende Mail blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Einsatz zahlt der Verursacher

Neben der Feuerwehr war auch ein Streifenwagen der Polizei vor Ort. Wie der Bonner Polizeisprecher Simon Rott gestern auf Anfrage bestätigte, habe es sich bei dem randalierer um einen 41 Jahre alte Mann gehandelt, den die Beamten vorsorglich mit auf die Bornheimer Wache genommen hätten. "Dort wurden seine Personalien festgestellt", so Rott. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er die Wache wieder verlassen. Ein Straftatbestand lag nicht vor, stellte der Polizeisprecher klar. Wohl aber könnte das Ganze ein Nachspiel für den 41-Jährigen haben. "Denn die Feuerwehr kann ihm den Einsatz nun in Rechnung stellen", betonte Simon Rott. "Dass werden wir auch tun", erklärt gestern auf Nachfrage Helmut Ost, der auch stellvertretender Wehrführer in Bornheim ist. So ein Einsatz, wie am Mittwoch, könnte sich seiner Schätzung nach mehrere hundert Euro summieren. Genaue Zahlen müsste nun aber die zuständige Stelle im Bornheimer Rathaus ausrechnen.