Zugstrecke bei Sechtem ab Freitagabend gesperrt

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn. Weil Weichen und Gleise erneuert werden, ist der Haltepunkt Sechtem ab Freitagabend, 23 Uhr gesperrt. Zahlreiche Regionalzüge und Nahverkehrszüge um Bonn entfallen. Bis Mitte November kommt es noch zu weiteren Einschränkungen. Ein Überblick.

Am Freitagabend ist es soweit. Ab sofort müssen sich Bahnreisende bis weit in den November hinein auf teils massive Behinderungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden unter anderem sechs neue Weichen sowie fast zwei Kilometer neue Gleise auf der linksrheinischen Bahnstrecke eingebaut. Das führt zu umfangreichen Umleitungen und zum Einsatz von Ersatzbussen.

Nach Angaben der Bahn finden die Arbeiten in drei Phasen statt. In den ersten beiden Bauphasen (Freitag, 27. Oktober, bis Mittwoch, 1. November) erhalte der Bahnhof Sechtem die neuen Weichen. In der dritten Bauphase (Mittwoch, 1. November, bis Samstag, 18. November) werde das Gleis zwischen Köln-Hauptbahnhof und Köln-Süd erneuert. Laut Bahn werden von Freitag, 27. Oktober, 23 Uhr, bis Mittwoch, 1. November, 6 Uhr, alle Fernzüge in beiden Richtungen über die rechte Rheinstrecke umgeleitet.

Regionalzüge entfallen

Die Haltepunkte Köln-Hauptbahnhof, Bonn-Hauptbahnhof, Remagen und Andernach entfallen. Ersatzhaltepunkte sind Bonn-Beuel (außer ICE) und Köln-Messe/Deutz. Vom 1. November, 6 Uhr, bis zum 17. November verkehren die Fernzüge aus Richtung Süden wie gewohnt über Bonn-Hauptbahnhof. Züge aus Richtung Norden werden rechtsrheinisch umgeleitet und halten meist ersatzweise in Bonn-Beuel.

Gravierender sind die Auswirkungen auf den Nahverkehr. Laut Bahn kommt es von Freitag, 27. Oktober, 23 Uhr, bis Mittwoch, 1. November, 4 Uhr, zu einer Totalsperrung in Sechtem. Die Linien RE 5 und RB 26 fallen zwischen Brühl und Roisdorf in beiden Richtungen aus, ersatzweise verkehren Busse. Die Züge der Linie RE 5 fallen zudem am kommenden Wochenende, 28./29. Oktober, zwischen Koblenz und Remagen in beiden Richtungen aus. Die RB 48 wird zwischen Brühl und Bonn durch Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die Bahn kündigt „angepasste Fahrzeiten auf allen Linien“ an.

Züge werden umgeleitet

Von Mittwoch, 1. November, bis zum 17. November werden laut Bahn die Linien RE 5, RE 22 und RB 48 in Fahrtrichtung Süden über Köln-Ehrenfeld umgeleitet. Die Linien RE 5 und RE 22 halten ersatzweise dort, die Haltepunkte Köln-Süd und Köln-West entfallen in beiden Richtungen. Alle Züge der Linien RE 5 und RB 26 beginnen und enden in dieser Zeit in Remagen. In Remagen sei ein Umstieg von und nach Koblenz erforderlich.

Die RB 24 beginnt und endet in Köln-Süd, der RE 12 fällt komplett aus. Die RB 26 verkehrt wiederum in Richtung Köln ab Hürth-Kalscheuren ohne Halt bis Köln-Hauptbahnhof. In Richtung Bonn wird die RB 26 über Köln-Messe/Deutz ohne Zwischenhalt bis Hürth-Kalscheuren umgeleitet und verkehrt ab Hürth-Kalscheuren weiter auf der Regelstrecke. Aus Kapazitätsgründen könnten aber nicht alle umgeleiteten Linien in Köln-Ehrenfeld halten, teilte die Bahn weiter mit.

Die Fahrplanänderungen sind in den Onlineauskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Weitere Infos auf bauinfos.deutschebahn.com/nrw sowie auf www.nationalexpress.de/baumassnahmen oder unter 02 21/1 39 99 444.