Feuerwehr im Großeinsatz

Bornheim. Erneut hat es in Bornheim gebrannt: In der Nacht stand ein Gewächshaus im Stadtteil Walberberg in Flammen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2019

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden am Sonntag zu einem Feuer in Bornheim ausgerückt. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war am Hessenweg im Stadtteil Walberberg gegen 4.20 Uhr ein großes Gewächshaus in Brand geraten.

Im Einsatz waren die Löschzüge aus Walberberg, Merten, Sechtem und Bornheim sowie im späteren Verlauf die Löschgruppe Hemmerich. Bekämpft wurden die Flammen unter anderen von einem Drehleiterwagen aus.

Erst am Dienstagmorgen waren gegen zwei Uhr im Bereich des Karnapswegs in Bornheim-Dersdorf nur etwa sechs Kilometer entfernt aus unbekannter Ursache auf einem Feld Baumabfälle in Brand geraten. Ob die beiden Brände in Zusammenhang stehen und womöglich ein Feuerteufel sein Unwesen reibt, ist bisher unklar.