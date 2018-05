Ursache ist unbekannt

Eine Gartenhütte geriet in Walberberg in Brand.

Eine Gartenhütte geriet in Walberberg in Brand.

Eine Gartenhütte geriet in Walberberg in Brand.

Bornheim. Ein Feuer breitete sich am Mittwoch in Walberberg schnell von einer Gartenlaube auf den ganzen Garten aus. 33 Einsätzekräfte waren vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2018

In Walberberg stand am Mittwochnachmittag eine Gartenlaube in Flammen. Das Feuer hatte sich laut Ulrich Breuer, Pressesprecher der Feuerwehr Bornheim, schnell auf die Bäume und Büsche im Garten ausgbereitet. 33 Einsatzkräfte waren vor Ort und verhinderten, dass das Feuer auf das Wohnhaus überging.

Die Gartenhütte brannte vollkommen ab. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Die Feuerwehr weist die Bürger darauf hin, dass durch das sonnige Wetter der vergangenen Tage Pflanzen sehr trocken sind und deswegen schnell Feuer fangen können. Die Feuerwehr bittet um besondere Vorsicht im Umgang mit Feuer.