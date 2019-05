Bornheim. Die Irish-Folk-Band Galleon entführt beim Konzert in der Kaiserhalle in Bornheim auf die grüne Insel. Am Mittwoch tritt die Band gemeinsam mit den Höhnern in Köln auf.

Von Sonja Weber, 06.05.2019

. „Wenn Schunkeln eine olympische Disziplin wäre, würde Bornheim gewinnen.“ Dafür, dass Declan Lynch, Frontmann der Irish-Folk-Band Galleon, zu Beginn des Konzerts in der Bornheimer Kaiserhalle gar nicht so genau wusste, in welcher Stadt er sich befand, war er sich seiner Sache ziemlich sicher. Konnte er auch. Denn die Voraussetzung für gutes Schunkeln ist gute Musik. Und die lieferten die sechs irischen Musiker, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern.

Veranstalter Jürgen Nettekoven freute sich, die Band im Rahmen ihrer „Forever-Young“-Jubiläumstour in der Kaiserhalle begrüßen zu dürfen. „Wir werden die letzten 40 Jahre mit unseren deutschen Freunden ausgiebig mit einer ‚niemals endenden Geburtstagsparty‘ feiern“, hatte die Band zum Auftakt der Tour versprochen.

Bereits die erste Konzerthälfte, die über eine Stunde dauerte, ließ die rund 130 Besucher ahnen, dass die Musiker das durchaus ernst meinen. Zum typischen Sound von Gitarre, Mandoline, Banjo, Bodhran, Tin-Whistle und Gesang ließ sich das Publikum nur allzu gerne akustisch auf die grüne Insel entführen. Neben bekannten Songs wie „Last Thing on My Mind“ hatten die Musiker auch viele Titel ihrer neuen CD „Forever Young“ im Gepäck. „Bornheim-Schunkeling“ gab es zum Song „The Red Rose Café“, dessen deutsche Version „Die kleine Kneipe“ die Konzertbesucher textsicher einfließen ließen. Unter die Haut ging Paul Seymours Interpretation von Billy Joels „Piano Man“. Der Pianist, der normalerweise nicht singt, hatte für den erkrankten Andy Dunne das Mikrofon ergriffen und hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Neben traditionellen und gefühlvollen Songs legten die Iren mit „The Bull of Kildare“ auch deftigen Humor an den Tag.

Die Band, die 1979 gegründet wurde, ist viel in der Welt herumgekommen. Die größte Fangemeinde hat sie aber in Deutschland. Henning Krautmacher, Frontmann der Höhner, erlebte Galleon in den 1990er Jahren bei einem Konzert und holte die Iren nach Köln zu einem gemeinsamen Auftritt. Seitdem sind die Bands freundschaftlich verbunden. Am kommenden Mittwoch steht Galleon in Köln mit den Höhnern wieder auf der Bühne. Über ein weiteres Konzert dürfen sich Musikfans in der Kaiserhalle im Oktober freuen. Dann treten dort Jens Streifling&Freunde unplugged auf.

Weitere Infos gibt es unter www.nette-veranstaltungen.