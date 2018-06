Unfallhergang unklar

Bornheim-Hersel. Eine 49-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag vermutlich mit ihrem Fahrrad gestürzt und schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Noch unklar ist nach Angaben der Polizei der Ablauf eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstag eine 49-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein Zeuge habe die Frau kurz nach 17 Uhr nach einem augenscheinlichen Sturz verletzt auf dem Auenweg in Hersel gefunden und sofort den Rettungsdienst alarmiert, so die Polizei. Die Frau sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen.

Da laut Bonner Polizei bislang keinerlei Hinweise zum Geschehensablauf vorliegen, bitten die Ermittler des zuständigen Verkehrskommissariats 2 mögliche Zeugen, sich unter 02 28/1 50 zu melden.