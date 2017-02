Unterkünfte im Vorgebirge

06.02.2017 Rhein-Sieg-Kreis. In den Kommunen im Vorgebirge sind alle Sporthallen und Bürgerhäuser wieder frei. Die Flüchtlinge sind mittlerweile woanders untergebracht. Vielfach wird der Auszug nun für Sanierungsarbeiten genutzt. So ist die Situation in den Kommunen.

Einen logistischen Kraftakt leisteten die Kommunen in der Region in Sachen Flüchtlingsunterbringung. Um die vielen Menschen unterzubringen, mussten sich auch viele Städte und Gemeinden im Linksrheinischen mit der Unterbringung in Sporthallen und Bürgerhäusern behelfen. Doch mittlerweile müssen im Vorgebirge und der Voreifel keine Turnhallen und Bürgerhäuser mehr als Unterkünfte genutzt werden. Zum Teil besteht aber noch Sanierungsbedarf. Das ergab eine Umfrage des General-Anzeigers an die fünf Vorgebirgs-Kommunen.

In Bornheim kamen beispielsweise ab August 2015 bis zu 150 Personen in der Zweifachhalle an der Grundschule in der Walraffstraße unter, sagte Bürgermeister Wolfgang Henseler. Seit Juli 2016 ist die Halle wieder für den Schul- und Vereinssport freigegeben, so Henseler weiter. Vorher sei sie saniert und renoviert worden.

Nach dem Auszug der Flüchtlinge aus den provisorischen Unterkünften ist etwa die Stadt Rheinbach damit beschäftigt, die Hallen und Bürgerhäuser aufwendig zu sanieren. Umfangreiche Arbeiten stehen beispielsweise in Queckenberg an, bevor die Madbachhalle wieder für den Schul- und Vereinssport genutzt werden kann - vor allem muss in die Eingangs- und Notausgangstüren, den Prallschutz und die Beleuchtung investiert werden. (Mario Quadt)