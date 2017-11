Person aus Wohnung evakuiert

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrandes in die Marienstrasse 5 in Bornheim-Hersel gerufen

Hersel. Die Feuerwehr rückte am späten Mittwochabend zu einem Wohnungsbrand in Bornheim-Hersel aus. Bewohner des Hauses hatten die Rauchmelder in der benachbarten Wohnung gehört und alarmierten daraufhin die Polizei.

Von Elena Sebening, 29.11.2017

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr um 22.24 Uhr wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrandes in die Marienstrasse 5 in Bornheim-Hersel gerufen. Bewohner des Hauses hatten die Rauchmelder aus der benachbarten Wohnung gehört und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Ulrich Breuer, Pressesprecher der Stadt Bornheim, war vor Ort und äußerte sich zum Einsatz: "Beim Eintreffen bestätigte sich, dass die Wohnung verraucht war und die Rauchmelder deswegen angeschlagen hatten. Weil eine Person in der Wohnung vermutet wurde, aber auf vermehrtes Klopfen und Klingeln nicht reagiert wurde, verschaffte sich die Feuerwehr zutritt."

In der Wohnung stellte sich heraus, dass vergessenes Essen auf dem Herd die Brandursache war und der Bewohner in der Wohnung mit Kopfhörern eingeschlafen war und deswegen weder Rauchmelder noch Feuerwehr gehört hatte. "Die Person wurde daraufhin aus der Wohnung gerettet und an den Rettungdienst übergeben", so Breuer.

Die Wohnung wurde mit Überdrucklüftung von dem Rauch befreit. Etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zu dem Einsatz ausgerückt. Zum gesundheitlichen Zustand des Bewohners konnte der Pressesprecher keine Angaben machen.