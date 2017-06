Vergaloppiert

Mit einem Kran und speziellem Geschirr ist die Feuerwehr in der Lage, auch größere Tiere wie Pferde aus Notsituationen zu retten.

Bornheim. In Bornheim-Merten ist am Montagabend eine Reiterin mit ihrem Ross in einen Bachlauf geraten. Das Tier konnte sich nicht mehr selbstständig aus seiner Notlage befreien.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2017

Mit einem Kran und Hebegeschirr musste am Montagabend ein Pferd gerettet werden, der sich nicht mehr selbstständig aus einem Bachlauf befreien konnte. Die Reiterin war mit ihrem Tier beim Ausritt vom Weg abgekommen und in den Graben gestürzt.

Das Pferd habe mehrmals erfolglos versucht aus dem Bachlauf zu gelangen, teilte die Löschgruppe Merten der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim mit. Für die Rettungsaktion wurden eine Drehleiter aus Bornheim, ein Rüstzug mit Feuerwehrkran der Feuerwehr Bonn und ein Tierarzt nachalarmiert.

Das Tier wurde mit Hebebändern am Kran gesichert und vom Tierarzt versorglich sediert. Anschließend konnte der Einhufer mit dem Kran aus dem Bachlauf gezogen werden.

Die Halterin erlitt ob der verzweifelten Lage ihres Tieres einen Schock und wurde noch vor Ort betreut. Pferd und Reiterin seien aber wohlauf.