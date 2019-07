Bornheim. In Bornheim-Rösberg ist es am Dienstag zu einem Brand auf einem Feld gekommen. Die Feuerwehr konnte auch dank der Mithilfe eines Bauerns den Brand unter Kontrolle bringen.

Von Axel Vogel, Sebastian Fink, 23.07.2019

Die Feuerwehr in Bornheim musste am Dienstagmittag zu einem brennenden Feld nach in den Ortsteil Rösberg ausrücken. An der Metternicher Straße geriet das abgeerntete Getreidefeld nach Angaben der Feuerwehr gegen 13.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verhinderte ein ortsansässiger Bauer mithilfe eines Grubbers, der den Boden auflockert, dass der Brand sich weiter ausbreiten konnte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bornheim sowie der Einheiten aus Rösberg, Hemmerich und Merten brachten den Brand schließlich unter Kontrolle und konnten ihn löschen. Anschließend fanden noch Nachlöscharbeiten statt, um einen erneuten Brand zu verhindern.