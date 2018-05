Einsatz im Reuterweg

Bornheim. Rund 40 Einsatzkräfte rückten am Sonntag in den Reuterweg aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht, zwei tierische Bewohner gerettet werden.

Zu einem Brand in einer Küche rückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim am Sonntagnachmittag in den Reuterweg aus. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr. Eine knappe Stunde später sei der Einsatz beendet worden, sagte Bornheims Feuerwehrsprecher Ulrich Breuer.

Die Wehrleute hätten den Brand gelöscht, zwei Katzen gerettet und die Wohnung gelüftet. Im Einsatz waren laut Breuer rund 40 Feuerwehrleute aus Bornheim-Ort, Brenig und Roisdorf. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.