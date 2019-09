Feuer auf Betriebsgelände

Bornheim. Aus bisher noch ungeklärter Ursache sind am Samstagabend in Bornheim mehrere Container in Brand geraten. Auf dem Betriebsglände eines Landwirts standen die Container in Flammen.

Von Michael Wrobel, 14.09.2019

Zwei Wohncontainer sowie ein Sanitärcontainer sind am Samstagabend auf einem landwrtschaftlichen Betriebsgelände am Ackerweg in Bornheim in Brand geraten. Auch angrenzend gelagerte Kunststoffkisten standen bei Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Der Brandherd war entsprechend groß, hieß es von einem Sprecher der Feuerwehr.

Die Rettungskräfte waren mit insgesamt mit 50 bis 60 Feuerwehrleuten aus dem nördlichen Stadtgebiet im Einsatz. Bekämpft wurde das Feuer auch von dem Drehleiterfahrzeug aus Bornheim. Bereits während der Löscharbeiten nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf.