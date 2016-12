Brunnenallee in Roisdorf

23.12.2016 BORNHEIM-ROISDORF. Die Feuerwehr ist am Freitagmittag in ein Altenheim nach Bornheim-Roisdorf ausgerückt. Dort brannte es in der Wohnung einer Seniorin.

Glimpflich endete ein Brand im Roisdorfer Altenheim an der Brunnenallee: Ersten Informationen zufolge war dieser in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Bewohnerin befand sich zu dieser Zeit jedoch beim Mittagessen. Auch sonst gab es keine Verletzten Personen. Die Wehrmänner hatten den Brand schnell in Griff.

Die Brandursache ist noch unklar. (ga)