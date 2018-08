Brand in Waldorf

Die Feuerwehr hat einen Brand in der Kardorfer Straße in Waldorf gelöscht.

Bornheim-Waldorf. In Bornheim-Waldorf ist am Donnerstag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohner waren nicht zu Hause.

Im ersten Stock eines Einfamilienhaus an der Kardorfer Straße in Waldorf ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Nach einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Feuerwehr unter der Leitung von Stadtbrandmeister Wolfgang Breuer war mit 30 Leuten im Einsatz. Über die Ursache konnten Feuerwehr und Polizei vor Ort noch keine Angaben machen. Die obere Etage ist vorerst nicht bewohnbar. Das Erdgeschoss blieb von den Flammen verschont.