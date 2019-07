Der Mähdrescher geriet in Brand.

Bornheim. Am Freitagnachmittag ist es zu einem Brand auf einem Feld neben der Bahnstrecke zwischen Bornheim und Brühl gekommen. Die Autobahn 553 sowie die Bahnstrecke wurden vorübergehend gesperrt.

Von Sebastian Fink, 26.07.2019

Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr am Freitagnachmittag in Bornheim und Brühl unterwegs. Auf einem Feld neben der Bahnstrecke zwischen Sechtem und Brühl brannte ein Mähdrescher sowie das Feld an mehreren Stellen. Vom Brand betroffen war auch die Böschung entlang der Bahnstrecke. Der Zugverkehr wurde komplett eingestellt, auch die A553 wurde gesperrt.

Wie Markus Brachschoss von der Feuerwehr Brühl vor Ort mitteilte, mussten die Einsatzkräfte mit einem massiven Aufgebot verhindern, dass der Brand vom Feld auf die Bahnstrecke sowie die Autobahn übergriff. Die Bahnstrecke und die Autobahn wurden direkt gesperrt. Entlang der A553 hatte die Böschung auf rund 200 Metern gebrannt. Die Flammen griffen zum Teil auch auf den Mittelstreifen über.

"Die Landwirte vor Ort haben uns in der akuten Einsatzlage geholfen, indem sie mit Traktoren und einem Pflug etwas weiter um den brennenden Mähdrescher herum Furchen gezogen haben, damit wir das angrenzende Feld schützen konnten", so Brachschoss. Auch die verbrannten Pflanzen wurden von den Landwirten direkt untergepflügt.

Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde der Bahnverkehr gegen 17.30 Uhr wieder freigegeben, gleiches gilt für einen Fahrstreifen der Autobahn. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt, um einen erneuten Ausbruch des Feuers zu verhindern. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Brühl auch die Feuerwehren Bornheim und Wesseling.

National Express hatte zwischenzeitlich mitgeteilt, dass man versucht habe, einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bornheim und Brühl einzurichten. Dies sei jedoch nicht gelungen.