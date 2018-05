Bornheim. Sie geben sich als Mitarbeiter des Rhein-Sieg-Kreises oder der Stadt Bornheim aus und sammeln angeblich Spenden für Bedürftige: Derzeit sind offenbar Betrüger in Bornheim unterwegs. Stadt und Kreis warnen.

Offenbar sind derzeit in Bornheim Betrüger unterwegs, die unter falschen Vorgaben Spenden sammeln. Wie der Rhein-Sieg-Kreis und die Stadt Bornheim mitteilen, haben sich deshalb Bürger an die Bornheimer Stadtverwaltung gewandt. Demnach geben die Unbekannten vor, im Namen des Kreissozialamtes oder der Stadt Spenden zu sammeln. Dabei appellieren sie an die Solidarität und bitten im Sinne der Solidargemeinschaft um einen kleinen finanziellen Beitrag zugunsten bedürftiger Menschen.

Falsche Spendenausweise

Die vermeintlichen Helfer weisen sich mit Spendenausweisen als angebliche Mitarbeiter der Stadt oder der Kreisverwaltung aus. Die Kreisverwaltung und die Stadt Bornheim weisen darauf hin, dass weder eigene Spendensammlungen durchgeführt werden noch andere Organisationen damit beauftragt wurden.

Seriöse Organisationen statten ihre Mitarbeiter mit Sammelausweisen aus, die üblicherweise unaufgefordert vorgezeigt werden, teilen Stadt und Kreis in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zudem haben sie meist Infomaterial und Überweisungsformulare dabei, damit kein Bargeld gespendet werden muss.

Hinweise auf falsche Spendensammler nimmt die Polizei unter 02 28/1 50 entgegen.