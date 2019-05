Telefonbetrüger in Bornheim

Falsche Polizisten rufen derzeit verstärkt Senioren in Bonn und den umliegenden Kommunen an.

Bonn. Telefonbetrüger halten die Bürger und vor allem die Polizei der Region in Atem. Täglich gibt es Meldungen zu Anrufen von vorgeblichen Polizisten. Kürzlich wurden zwei weitere Tatverdächtige festgenommen, die mit einem Betrugsversuch in Bornheim in Zusammenhang stehen sollen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2019

Die Meldungen zu sogenannten "falschen Polizisten" häufen sich in den letzten Wochen. Doch auch die einhergehende Aufklärung trägt Früchte. Anfang April bissen sich angebliche Beamte an einer 64-Jährigen in Bornheim-Widdig die Zähne aus, die geistesgegenwärtig sofort die richtige Polizei verständigte.

Als der 23-jährige "Geldabholer" dann bei der Dame vor der Haus stand, konnte er festgenommen werden. Den Ermittlern sei es gelungen, ihn mit einer weiteren Tat vom Dezember 2018 in Verbindung zu bringen, bei der ein 83-Jähriger im Märkischen Kreis um eine "hohe Geldsumme" erleichtert wurde. Das teilte die Polizei nun mit.

Auch dort sei der 23-Jährige für die Geldübergabe verantwortlich gewesen, allerdings waren laut Polizei noch zwei weitere Männer an dem Coup beteiligt. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde am 25. April von der Polizei am Flughafen Düsseldorf aufgegriffen, wo er kurz vor seiner Ausreise in die Türkei gewesen sei.

Die Polizei Unna nahm einen weiteren 21-Jährigen wenige Tage später in Schwerte fest. Inzwischen sitzen beide in Untersuchungshaft, der 23-Jährige wurde nach einem Haftprüfungstermin wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen alle drei dauern jedoch weiter an.