Kontrolle in Bornheim-Merten

Am Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei einen Kleinkraftradfahrer in Bornheim.

Bornheim-Merten. Am Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei einen Kleinkraftradfahrer in Bornheim. Dabei verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.10.2018

Am Dienstagmorgen fiel ein 21-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einer Verkehrskontrolle auf der Händelstraße in Bornheim auf. Als die Polizisten ihn gegen 8.10 Uhr zur Überprüfung anhielten, kam er mit seinem Moped zunächst in Straucheln und kippte schließlich vor den Augen der Beamten auf die Seite.

Bei der anschließenden Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte auf eine mögliche Drogeneinwirkung, wie die Polizei mitteilte. Da ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest diese bestätigte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung.